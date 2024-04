Lattes-Montpellier prend un bel avantage sur Charnay pour accéder au dernier carré

Lattes-Montpellier se trouve en bonne posture face à Charnay après la manche aller disputée en Bourgogne. Vainqueur de 15 points à Charnay-lès-Macon (62-77), le BLMA peut aborder sereinement son quart de finale retour à la maison.

Victoire AUTORITAIRE pour le @BasketLMA dans le chaudron de Charnay !👀 Lattes-Montpellier prend une option pour les demi-finales.#BasketLFB I #PlayoffsLFB pic.twitter.com/f3I9NCCgJB — LFB (@basketlfb) April 19, 2024

Absence d’adresse fatale à Charnay devant son public

Et pour cela, Valéry Demory et le club héraultais peuvent se féliciter du retour d’Alisia Jenkins. L’intérieure américaine, rentrée à temps d’un voyage outre-Atlantique pour raisons personnelles, a terminé avec la meilleure évaluation de la partie face à Charnay (13 points,11 rebonds et 3 interceptions), en compagnie de Mamignan Toure (13 points, 6 rebonds et 5 passes décisives). Dans le petit mais bruyant Cosec du CBBS, rempli de ses 1 200 spectateurs, Lattes-Montpellier a d’abord pris les devants (10-19, 10′), profitant de l’absence d’adresse bourguignonne (38% de réussite aux tirs en MT1).

Le @BasketLMA est en train de faire un très très gros match ce soir… 🥶 Et Elodie Naigre atteint la barre des 15 points sur ce panier à longue distance ! 🔥#SKWEEKLive #BasketLFB pic.twitter.com/gnE4GfMfVT — SKWEEK (@skweektv) April 19, 2024

Revenues dans le coup à la mi-temps (33-37, 20′), c’est dans le 3e quart-temps que les joueuses de Stéphane Leite vont laisser filer ce match aller, en concédant la période sur le score de 11 à 24 (44-61). Avec notamment le match complètement en dedans de sa 3e meilleure marqueuse cette saison Kayana Traylor (2 points à 1/8 aux tirs) et une adresse extérieure insuffisante (7/28 à 3-points), il était difficilement envisageable pour le promu de bien figurer dans cette première manche.

Avec cette victoire de 15 points à l’extérieur (62-77), Lattes-Montpellier peut en tout cas envisager avec optimisme rallier les demi-finales des playoffs de LFB mardi 23 avril.