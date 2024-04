Lattes-Montpellier récupère Alisia Jenkins pour les playoffs

Lattes-Montpellier, quatrième de la saison régulière de Ligue Féminine de Basket (LFB), démarre ses playoffs LFB ce vendredi à Charnay, le cinquième.

Promu surprise, le CBBS espère prendre l’avantage sur le BLMA à l’occasion de ce quart de finale aller-retour. L’équipe de Stéphane Leïte, l’éphémère coach des Gazelles, n’a pas gagné en saison régulière face aux Héraultaises. Mais à l’image de Tarbes face à Bourges, Charnay aura peut-être le bonne idée d’attendre les phases finales pour dominer Lattes-Montpellier.

« Maintenant, c’est la guerre » Valéry Demory, coach de Lattes-Montpellier

D’autant plus que le BLMA n’est plus dans les dispositions de la saison régulière. La blessure de Kyara Linskens et le départ de Marième Badiane ont raccourci l’effectif de Valéry Demory, déjà relativement court à l’entame de la saison en raison des économies. Heureusement, Alisia Jenkins est de retour aux affaires à l’intérieur. L’intérieure étasunienne a du faire un aller-retour aux Etats-Unis pour raisons personnelles. Avec son effectif des plus court, le BLMA a su rester compétitif en fin de saison, avec l’explosion notamment de Garance Rabot. « Maintenant, c’est la guerre, il faudra être présent le jour J », prévient dans le Midi-Libre l’entraîneur des Gazelles, Valéry Demory, avant le début de rencontre, programmé à 19h au COSEC de Charnay-lès-Mâcon.