Lattes-Montpellier, Tarbes, Bourges et Saint-Amand font le boulot en 1/8e de finale

Lattes-Montpellier, Tarbes, Bourges et Saint-Amand se sont qualifiés pour les quarts de finale de Coupe de France féminine ce mercredi 6 décembre.

En difficulté en LFB, La Roche Vendée s’est accroché durant l’après-midi sur le parquet de Lattes-Montpellier. Les Gazelles se sont toutefois imposées 90 à 83 avec une Romane Bernies au four et au moulin (14 points, 10 passes décisives et 8 rebonds). Bourges s’est de son côté sorti du piège à Charnay, une équipe en forme, avec une victoire 86 à 73 chez le CBBS.

Très bien parti à Angers (6-30, 10′), Saint-Amand a conservé une marge d’avance toute la rencontre pour s’imposer 79 à 66. Enfin, à Nice, une équipe de Nationale 1 Féminine (NF1), Tarbes l’a emporté 74 à 55. Dominique Malonga a encore dominé (26 points et 11 rebonds pour 31 d’évaluation).