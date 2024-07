Lauren Jackson (43 ans) devient la joueuse la plus âgée de l’histoire du tournoi olympique

Lauren Jackson est devenue à 43 ans la joueuse la plus âgée de l’histoire du tournoi olympique de basket (hommes et femmes confondus). La quadruple médaillée olympique (argent en 2000, 2004 et 2008, bronze en 2012) participe actuellement au match contre le Nigéria. La championne du monde 2006 croisera ensuite la route de la France dans le groupe B.

Lauren Jackson has now become the oldest player ever to play in the Olympics (Women or Men) at the age of 43. 🤯#Paris2024 x #Basketball

— FIBA (@FIBA) July 29, 2024