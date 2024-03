Laurent Foirest saisit les prud’hommes suite à son licenciement par les Metropolitans 92

Laurent Foirest a décidé de saisir les prud’hommes après avoir été licencié pour « faute grave » par les Metropolitans 92, annonce Le Parisien. Le club des Hauts-de-Seine lui reprocheraient ses mauvaises relations avec les joueurs pour justifier cette faute grave. De quoi leur permettre d’économiser plus d’un an et demi de salaires.

Signé l’été dernier afin de prendre la succession de Vincent Collet au poste de coach principal de l’équipe professionnelle des Metropolitans 92, Laurent Foirest a du monter une équipe à la va-vite à l’intersaison. Celle-ci a très mal démarré la saison 2023-2024, si bien qu’il a été licencié le 22 novembre 2023.

A cette époque, les Metropolitans 92 ne comptaient qu’une victoire après 12 journées de championnat. Depuis, malgré les incessants changements de joueurs, et de coaches, l’équipe de Jean-Paul Besson ne semble plus en mesure de se maintenir en Betclic ÉLITE, avec ses 22 défaites en 25 journées. Les Metropolitans 92 vivent eux la dernière saison de leur existence sous la houlette de la maire de Boulogne-Levallois, qui cherche à revendre le club. Les éventuels repreneurs auront donc affaire aux prud’hommes et au dossier Laurent Foirest à l’avenir. Si avenir il y a…