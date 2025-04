Laurent Legname frustré après Dijon – Monaco : « Je pense qu’on mérite de le gagner »

La JDA Dijon pensait tenir une victoire de prestige face à l’armada monégasque, mais un ultime rebond offensif converti par Mouhammadou Jaiteh (2,11 m, 30 ans) a tout changé. Battus 77 à 78, les Dijonnais n’ont pas démérité, et Laurent Legname n’a pu cacher sa frustration après la rencontre.

Une défaite au goût amer pour Dijon

Le Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy était prêt à vibrer pour un exploit. Et il n’est pas passé loin. Opposée à Monaco, futur adversaire du FC Barcelone en playoffs d’EuroLeague, la JDA Dijon a livré une prestation de haut niveau, tenant tête aux coéquipiers de Mike James jusqu’à la toute fin de la rencontre. Mais c’est bien Mouhammadou Jaiteh, d’un panier opportuniste à 0,4 seconde de la fin, qui a refroidi la salle et offert la victoire à la Roca Team (77-78).

« C’est très cruel. Je pense qu’on mérite de le gagner », a réagi Laurent Legname au micro du Bien Public. « On a fait un gros match, dans la lignée de ceux contre Bilbao, Le Mans, Bourg et Strasbourg. On aurait pu valider cela par un énorme exploit. »

Un troisième quart-temps fatal

Le tournant de la rencontre s’est joué au retour des vestiaires. « On a fait trop d’erreurs dans le troisième quart, ce qui leur a permis de prendre le large », a analysé Robin Ducoté, frustré comme tout son collectif. Malgré une belle réaction dans le dernier quart, l’énergie dépensée pour recoller a laissé des traces. « On perd sur un rebond offensif, ce qui aura été le point faible de cette deuxième mi-temps. »

Côté monégasque, Vasilis Spanoulis n’a pas caché que ses joueurs avaient parfois la tête ailleurs : « Beaucoup pensaient déjà à Barcelone. Heureusement, on a bien joué dans le quatrième quart-temps. » Un constat partagé par Jaiteh, qui a anticipé le tir de Mike James pour surgir au bon moment. « Je me suis dit : fais ce que tu veux, mais prends le. »

Dijon peut ressortir la tête haute de cette confrontation, malgré une fin cruelle. Avec un tel niveau d’intensité, la JDA reste un outsider dangereux dans la dernière ligne droite de la saison régulière.