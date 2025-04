Paris et Monaco rejoignent l’ASVEL en tête après leur courte victoire face au duo bourguignon

Ce dimanche 20 avril, la 26e journée de Betclic ÉLITE a été favorable aux trois ténors du championnat. Paris, Monaco et l’ASVEL comptent désormais chacun 20 victoires, même si la Roca Team reste pénalisée au classement officiel. Les Parisiens ont résisté à Chalon-sur-Saône (100-97) tandis que les Monégasques ont eu besoin d’un panier de Mam Jaiteh dans les toutes dernières secondes pour dominer Dijon (78-77).

Paris et Monaco au bout du suspense

À deux jours de son premier match de quart de finale d’EuroLeague chez le Fenerbahçe Istanbul, Paris a dû puiser dans ses ressources pour contenir le retour de l’Élan Chalon à l’Adidas Arena. Grâce à un nouveau match solide de T.J. Shorts et Nadir Hifi (18 points chacun), les hommes de Tiago Splitter se sont imposés 100 à 97. Yakuba Ouattara, opposé à son ancien club, a apporté 13 points et 7 rebonds dans un match offensif où Paris a semblé gérer, avant de frissonner dans le money time.

De son côté, l’AS Monaco a dû s’employer jusqu’à la dernière seconde pour repartir avec la victoire de Dijon. Menée en première mi-temps, la Roca Team a renversé la tendance dans le troisième quart (16-23) avant de voir la JDA revenir. C’est finalement Mouhammadou Jaiteh, à 0,4 seconde de la fin, qui a offert la victoire aux siens (78-77). La dernière tentative d’Axel Julien pour Allan Dokossi sur une remise en jeu n’a pas abouti.

Alpha Diallo (2,01 m, 27 ans), tout juste prolongé pour trois saisons supplémentaires, a été le meilleur marqueur monégasque (18 points), suivi de près par Gregor Hrovat (17 points).

Une fin de saison sous haute tension

Avec cette égalité en tête entre Paris, Monaco (avec une défaite de moins mais une pénalité) et l’ASVEL (vainqueur face à Bourg vendredi), la fin de saison s’annonce particulièrement disputée. Derrière, la JDA Dijon et l’Élan Chalon restent bloqués à 12 victoires pour 14 défaites, toujours dans la course au play-in mais sous pression.