Laurent Legname souhaite s’installer dans la durée avec la JDA Dijon

Mi-décembre, Laurent Legname est revenu dans le club qu’il a porté vers les sommets de la LNB de 2015 à 2021, la JDA Dijon. Après des expériences mitigées à JL Bourg et à Gravelines-Dunkerque, le technicien apprécie son retour en terre bourguignonne et à Dijon, une ville pour laquelle il a beaucoup « d’affection » nous disait-il avant son premier match avec la JDA. Une prise de poste que le Varois a plutôt bien réussi, Dijon s’étant imposé à trois reprises sur ses quatre derniers matchs en Betclic ELITE. Auprès de France Bleu Côte d’Or, Laurent Legname a d’ailleurs déclaré qu’il se verrait bien rester aussi longtemps que possible à la JDA Dijon.

LIRE AUSSI. ITW Laurent Legname : « Je sais que j’ai fais une erreur en quittant la JDA Dijon »

« J’ai signé jusqu’au 30 juin 2024 avec la JDA, pour six mois et demi. […] Moi, mon souhait, c’est de continuer avec la JDA. Quand je suis revenu il y a un mois, je l’ai dit. Des fois il y a des endroits, on ne sait pas pourquoi, on s’y sent bien. Ça a été le cas dès 2015 à mon arrivée, et depuis je me sens vraiment bien, à la fois dans cette ville, avec la mentalité qui y règne, avec la JDA bien sûr, avec tout le club dans son ensemble. Pour moi, c’est comme si j’avais toujours vécu ici. Après, des expériences m’ont emmené ailleurs, mais c’est vrai que maintenant que je suis là, mon souhait c’est de rester aussi longtemps que possible à la JDA. »