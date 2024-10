Laurent Legname : « Sur les duels, notre défense est inquiétante »

Après sa victoire contre Nancy mardi, la JDA Dijon n’a pas su enchaîner à Limoges. L’équipe de Laurent Legname a encaissé 87 points pour finir à -14 et signer sa première défaite de la saison de Betclic ELITE. Le coach varois est revenu sur ce revers au micro du Bien Public :

« Au début, on est plutôt bien collectivement, défensivement, on est présent sur leurs systèmes qu’on a travaillé, et on n’est pas trop mal offensivement. Grâce à cette défense, on est à +10 à la 14e minute, mais on laisse Nicolas Lang prendre un coup de chaud (…) On est bien trop souvent battu sur du 1 contre 1 et sur le close-out, on n’a pas fait les fautes d’EuroLeague, quand on était battu, alors qu’il ne faut pas hésiter à les faire. »