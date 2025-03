Laurent Sciarra suspendu de TVMonaco, pour avoir… apporté son soutien à l’OGC Nice !

« Je dis ce que je pense », clamait Laurent Sciarra en début de saison, en évoquant sa nouvelle casquette de consultant pour TVMonaco. Oui, mais tant que ça ne vient pas écorner le blason de la Principauté visiblement…

Aux commentaires du match entre la Roca Team et le Zalgiris Kaunas mardi soir (96-86), Laurent Sciarra a été suspendu de l’antenne de TVMonaco avec effet immédiat en raison de propos tenus au micro lors de la deuxième mi-temps. À caractère racistes, antisémites, homophobes, injurieux ou discriminants ? Pas vraiment, non…

« Vous n’allez quand même pas supporter Monaco.. »

L’ancien meneur des Bleus, qui intervient auprès du centre de formation des Sharks d’Antibes ce mercredi après-midi, a eu l’outrage (?!) d’afficher son soutien à l’OGC Nice, le club de foot de sa ville natale, à trois jours du derby contre l’AS Monaco. En apercevant Adi Hütter, l’entraîneur monégasque dans les travées de Gaston-Médecin, il s’est exclamé « Issa Nissa ! » (allez Nice) avant de poursuivre, sur le ton de la plaisanterie, à l’égard de son collègue Colin Bourgeat. « Vous n’allez quand même pas supporter Monaco… Ressaisissez-vous, sinon, vous allez vraiment tomber dans les escaliers ! »

Des mots qui ont choqué les supporters de l’AS Monaco. « C’est totalement intolérable et inexcusable. De telles paroles ne peuvent être tenues sur une chaîne nationale. Cette personne n’a plus rien à faire en Principauté », a notamment twitté l’association des supporters monégasques.

« C'est totalement intolérable et inexcusable. De telles paroles ne peuvent être tenues sur une chaîne nationale. Cette personne n'a plus rien à faire en Principauté », a notamment twitté l'association des supporters monégasques.

TVMonaco n’a pas mis longtemps à réagir à la polémique en suspendant son consultant vedette, à la veille du déplacement de la Roca Team à l’Olympiakos qu’il était censé commenter. « Laurent Sciarra a tenu des propos inacceptables et inappropriés sur l’antenne de TVMonaco. TVMonaco condamne fermement les propos tenus qui sont à l’opposé de ses valeurs, de son éthique et de sa rigueur journalistique. Il a donc été décidé de suspendre Laurent Sciarra de l’antenne avec effet immédiat. TVMonaco tient à présenter ses excuses aux personnes qui ont pu se sentir blessées par les propos tenus hier soir », a indiqué la chaîne monégasque dans un communiqué.

Alors certes, il y avait peut-être quelque chose de plus intelligent à dire que de soutenir le rival niçois au micro d’une chaîne d’État, financée directement par la Principauté. Mais dans le contexte actuel, qui n’avait pas besoin d’une énième indignation futile, la qualification de « propos inacceptables et inappropriés » semble bien étonnante pour un simple cri du cœur footballistique et un trait d’humour, aussi maladroit fut-il.