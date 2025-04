Le 3×3 poursuit son ascension dans le paysage olympique. Ce mercredi 9 avril, le Comité international olympique (CIO) a entériné le passage de 8 à 12 équipes, chez les hommes comme chez les femmes, pour les Jeux olympiques de Los Angeles 2028. Un tournant pour ce sport en plein essor, qui bénéficiera ainsi d’une exposition encore plus grande sur la scène mondiale.

📣@LA28 Olympics to feature an expanded roster of 12 teams per gender in 3×3 Basketball

This expansion from 8 to 12 teams per gender reflects the growth of #3x3Basketball over recent years and further opens the door for greater universality and broader national representation,… pic.twitter.com/PHUDViMNtF

— 3×3 Basketball | FIBA3x3 (@FIBA3x3) April 9, 2025