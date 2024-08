Le basket arrive à Bercy : l’Allemagne dans le dernier carré pour la première fois de son histoire !

Après la folie des grandeurs de Villeneuve-d’Ascq, tout a semblé minimaliste en débarquant à Bercy. À commencer par la salle, évidemment, deux fois moins grande que le Stade Pierre-Mauroy : avec de nombreux sièges VIP laissés vides sur ce premier match de la journée, seulement 12 288 spectateurs avaient pris place dans l’enceinte parisienne. Un chiffre à comparer à la moyenne de 25 983 dans le Nord.

Et puis les champions du monde ont été minimalistes aussi. Extrêmement poussive à l’entame (4-16, 6e minute), l’Allemagne a attendu la 30e minute pour accélérer et définitivement décrocher la Grèce. Lancés par l’inévitable Giannis Antetokounmpo (22 points à 9/14), les hommes de Vassilis Spanoulis (qui ont certainement manqué d’un Kostas Sloukas pour espérer plus) n’ont pas su capitaliser sur leur avance initiale, laissant les Allemands revenir à égalité avant la mi-temps puis porter l’estocade au moment opportun.

La Mannschaft invaincue depuis la demi-finale de l’EuroBasket 2022

Alors que l’ancien boulazacois Vassilis Toliopoulos, improbable figure majeure de l’été grec, venait de replacer le score à 52-54 à la 30e minute, l’Allemagne a placé un 9-0 décisif entre le troisième et le quatrième quart-temps (61-52, 30e minute), soudainement devenue beaucoup plus propre (9 ballons perdus en première mi-temps, un seul en deuxième). Le tout avec un Dennis Schröder largement en-deça de ses capacités (13 points à 5/12 et 8 passes décisives), ce qui est peut-être le plus rassurant pour la Mannschaft avant de retrouver la France ou le Canada en demi-finale.

Sous les yeux de l’idole nationale Dirk Nowitzki, l’Allemagne s’est ouvert les portes du dernier carré olympique pour la première fois de son histoire (victoire 76-63). Un accomplissement qui vient récompenser une énorme progression ces dernières années, construite sur un projet de trois ans avec Gordon Herbert. Mal payée d’un EuroBasket 2022 déjà séduisant (médaille de bronze), la sélection d’outre-Rhin est invaincue depuis sa demi-finale perdue contre l’Espagne à Berlin. 12 victoires de suite en compétition officielle, un titre planétaire et désormais deux matchs pour une médaille olympique : l’Allemagne est bel et bien devenue une superpuissance du basket mondial !