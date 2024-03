Le BCM Gravelines-Dunkerque poursuit sa folle remontée : victoire capitale à Roanne !

Semaine après semaine, le BCM Gravelines-Dunkerque est en passe d’écrire l’histoire. Jamais une équipe lancée par dix défaites consécutives n’avait réussi à se maintenir en Betclic ÉLITE depuis la création de la LNB. Quatre mois après son départ catastrophique, qui semblait anéantir toutes ses chances avec trois relégations cette saison, le club nordiste a plus que jamais son destin entre les mains !

Ce vendredi, l’équipe de Jean-Christophe Prat a empoché le premier match de la peur à Roanne, s’imposant 78-69 malgré une belle frayeur en seconde mi-temps. Sur les ailes de Chris Babb (17 points à 6/10), bien remis de sa prestation cataclysmique contre Paris (1 point à 0/10), le BCM avait pris 19 points d’avance avant la pause (46-27, 19e minute) mais a failli tout dilapider (63-59, 33e minute), plus vraiment capable de contenir le duo Sekou Doumbouya – Yannis Morin, à créditer de 36 points.

Cette victoire représentera peut-être une bascule dans la saison du BCM Gravelines-Dunkerque, vainqueur de 9 de ses 15 derniers matchs, et permet aux Maritimes de sortir de la zone rouge, laissant leur triste sort à la Chorale. Dix jours après l’éviction de Jean-Denys Choulet, le club ligérien va devoir statuer quant à l’avenir de Marc Berjoan et gérer des cas douteux, en plus d’un avenir collectif incertain, à l’image de D.J. Cooper (12 points, 15 passes décisives et 5 interceptions), ostensiblement démobilisé de la fin de match.