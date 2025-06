Le BCM Gravelines-Dunkerque s’intéresse au meneur américain Brae Ivey

Brae Ivey (1,91 m, 28 ans), meneur de jeu américain passé par de nombreux championnats européens, figure sur les tablettes du BCM Gravelines-Dunkerque. Le club nordiste serait intéressé par le joueur des Towers Hamburg, auteur d’une saison remarquée en BBL.

Brae Ivey, un meneur itinérant aux solides statistiques

Selon les informations du journaliste allemand spécialisé Rupert Fabig, Brae Ivey a attiré les regards de plusieurs clubs en Europe, dont le BCM Gravelines-Dunkerque. « En plus des trois clubs allemands que j’ai mentionnés dans l’article, Brae Ivey a suscité l’intérêt de Gravelines-Dunkerque en France ainsi que des équipes italiennes Sassari, Tortone et Reggio d’Emilie », a-t-il indiqué sur ses réseaux sociaux.

Né le 25 août 1996 à Huntington Beach en Californie, Brae Ivey évolue au poste de meneur. Après avoir été formé au Edison High School, il a rejoint le Riverside City College puis San Jose State University (NCAA) entre 2018 et 2020. Non sélectionné à la Draft NBA 2020, il a entamé sa carrière professionnelle en Macédoine du Nord avec le KK Feniks 2010, puis à l’académie du FMP Skopje, avant de signer avec le KK MZT Skopje en 2021-2022.

PROFIL JOUEUR Brae IVEY Poste(s): Meneur/Arrière Taille: 191 cm Âge: 28 ans (25/08/1996) Nationalités: Stats 2024-2025 / EasyCredit BBL PTS 15,7 #8 REB 4 #62 PD 4,8 #9

Une saison 2024-2025 convaincante en Allemagne

Passé par la Pologne (Czarni Słupsk), la Lituanie (BC Juventus) puis l’Espagne (Gérone), Brae Ivey a posé ses valises en Allemagne en 2024 pour évoluer avec les Veolia Towers Hamburg. En 32 matchs de Bundesliga allemande (BBL), il a tourné à 15,7 points, 4 rebonds et 4,8 passes décisives de moyenne, confirmant ses qualités de scoreur et d’organisateur. En EuroCup en revanche, il s’est montré moins productif (11,2 points, 2,9 rebonds et 4,5 passes décisives en 25 minutes), avec deux petites sorties face à la JL Bourg (4 points à 1/6, 4 rebonds et 2 passes décisives en 25 minutes à l’aller, à Ekinox, 7 points à 3/7, 1 rebond, 3 passes et 3 balles perdues en moins de 20 minutes à domicile, lors du match retour).

Libre ou susceptible de partir cet été, Ivey constitue un profil intéressant pour le BCM qui cherche à se renforcer à la mène. L’intérêt de Gravelines-Dunkerque s’inscrit dans une concurrence européenne relevée, puisque Sassari, Tortone et Reggio d’Emilie, en Italie, sont également sur les rangs.