Le BCM ne pouvait pas rêver de meilleures retrouvailles avec son public

Hier soir, Gravelines-Dunkerque a créé la surprise en s’imposant face à Nanterre. Une victoire hautement symbolique, étant donné que c’était la première rencontre du BCM à domicile depuis le dramatique accident qui a vu sa salle historique, le Sportica, partir en fumée le jour de Noël. Privé de salle, le club nordique s’est vu prêter le Calypso par la ville voisine de Calais. De manière temporaire pour deux matchs, avant de trouver refuge au Stade des Flandres de Dunkerque jusqu’à la fin de la saison. Les fans sont venus en nombre pour fêter les retrouvailles après leur public. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les invités ont fait honneur à leur salle provisoire hier soir.

Les hommes de Jean-Christophe Prat l’ont emporté dans un match très serré sur un tir au buzzer de leur arrière Chris Babb. Un scénario idéal pour remonter le moral de tout le club : ses joueurs, ses coachs et bien sûr ses fans. Ces derniers ont envahi le parquet du Calypso après le coup de sifflet final, pour célébrer avec leurs joueurs. Au micro de l’AFP après la victoire, le directeur exécutif Hervé Beddeleem s’est retrouvé en larmes sur le parquet. Il a clamé à quel point il était « merveilleux de gagner comme ça », décrivant un « moment intense ». Depuis cette parenthèse idyllique, les réactions remplies d’émotions ont fusé. Sur les réseaux sociaux, tous les fans du BCM et du basket français en général ont félicité et partagé en grand nombre ces moments de joie. « On ne pouvait pas rêver mieux » affirmait justement le compte Twitter du BCM Basket.

Le début de la nouvelle histoire qui commence parfaitement ✨ Retrouvez les photos de l’incroyable victoire face à @nanterre_92basket 🧡📸 A thread ⤵️#TousBCM pic.twitter.com/O0QEqiFssq — BCM Basketball (@BCMBasket) January 21, 2024

Une victoire importante sur le plan sportif

Au-delà de l’aspect émotionnel, cette victoire était importante pour le club. Elle permet à l’équipe de souffler un peu et de se rapprocher de la zone de maintien, qui n’est plus qu’à deux victoires devant. Le meneur Thomas Cornely, toujours auprès de l’AFP, pense que ce succès va « donner un gros coup de ‘boost’ pour la suite » aux siens. Même son de cloche du côté de de la présidente du principal groupe de supporters, Marie-France Louf : « On est remontés à bloc, repartis. » Le triste accident du Sportica arrivait en effet au pire moment pour le BCM. Après un début de saison catastrophique (10 défaites d’affilée en championnat), ils étaient en train de remonter la pente. Et restaient même sur 4 victoires sur leurs 6 derniers matchs de championnat avant ce terrible coup d’arrêt. La suite s’annonce maintenant plus claire, en tout cas sur le plan sportif.