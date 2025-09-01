Recherche
AmeriCup

Le Brésil remporte sa première AmeriCup depuis 16 ans avec un Yago Santos MVP

AmeriCup - Vainqueur surprise des États-Unis en demi-finale, le Brésil a confirmé derrière en remportant l'AmeriCup 2025 aux dépens de l'Argentine (55-47). Portée par un grand Yago Santos, la Seleção renoue ainsi avec ce titre continental seize ans après le dernier.
|
00h00
Le Brésil remporte sa première AmeriCup depuis 16 ans avec un Yago Santos MVP
Crédit photo : FIBA

Le Brésil a retrouvé le sommet du basket continental après seize longues années d’attente. La Seleção s’est imposée face à l’Argentine (55-47) dimanche 31 août au Polideportivo Alexis Argüello de Managua (Nicaragua), dans une finale marquée par son intensité défensive. Cette victoire permet au Brésil de décrocher son cinquième titre continental et sa douzième médaille au total dans l’histoire de la compétition.

Sous la direction du technicien croate Aleksandar Petrovic, les Brésiliens ont pris leur revanche de l’édition 2022 disputée à domicile, où l’Argentine s’était imposée (75-73) pour conquérir son troisième titre. Cette fois, c’est bien la Verdeamarela qui a imposé sa loi grâce à une défense étouffante qui a asphyxié les Argentins.

Yago Santos brille et devient MVP du tournoi

Le meneur Yago Santos a couronné un tournoi exceptionnel en guidant le Brésil avec 14 points (trois paniers à 3-points) et 5 passes décisives en finale. Le joueur de 26 ans, qui évolue au l’Étoile Rouge de Belgrade, a été logiquement désigné MVP du tournoi avec des moyennes de 17,8 points, 6,2 passes décisives et 3,3 rebonds sur l’ensemble de la compétition.

« Pour moi, nous étions déjà champions lors du match d’hier. Peu importe comment cela se passait aujourd’hui, je ne nous voyais pas perdre à cause de tout ce que nous avons accompli hier et de la façon dont nous jouions – à quel point nous étions unis », a déclaré le meneur de 26 ans, qui faisait référence à l’incroyable remontada en demi-finale contre les États-Unis. Le Brésil avait renversé Team USA après avoir pourtant compté jusqu’à 20 points de retard en seconde période.

LIRE AUSSI

Comme au tour précédent face aux Américains, l’ex-Limougeaud Bruno Caboclo a également apporté un soutien précieux en finale avec 11 points et 7 rebonds, tandis que la paire défensive Lucas Dias – Georginho De Paula a contrecarré les plans argentins.

Une finale défensive historique

Cette finale restera dans les annales pour son aspect défensif. Les 55 points inscrits par le Brésil constituent le plus faible total jamais réalisé par un champion de l’AmeriCup, tandis que les 102 points combinés des deux équipes représentent également un record de faiblesse offensive. Le Brésil n’a shooté qu’à 33% aux tirs et 26% à 3-points (9/35), mais cela s’est révélé suffisant face à une Argentine encore plus maladroite : 30% aux tirs et seulement 15% depuis le périmètre (4/27).

LIRE AUSSI

Le capitaine Vitor Benite a inscrit le panier décisif à 1’53 de la fin, un 3-points qui a porté l’avance brésilienne à dix points (55-45) et stoppé net la remontée argentine. Cette cinquième couronne continentale permet au Brésil de réduire l’écart dans l’historique face à l’Argentine en AmeriCup : 13 victoires à 9, même si les Albicelestes conservent l’avantage au niveau global avec leurs 15 médailles au total.

Dans le match pour la médaille de bronze, Team USA a légèrement laver son honneur en battant le Canada (85-90). Très en difficulté lors de la demi-finale contre l’Argentine, Kyshawn George a relevé la tête face aux États-Unis, compilant 14 points, 5 rebonds et 5 fautes provoquées.

Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
