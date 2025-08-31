Une remontada historique, un départ catastrophique : Team USA et le Canada ne gagneront pas l’AmeriCup !

L’édition 2025 de l’AmeriCup a vécu une sacrée soirée pour la tenue de son dernier carré : renversant Team USA après avoir compté 20 points de retard, le Brésil s’invite en finale du tournoi continental pour y retrouver le tenant du titre, l’Argentine, vainqueur du Canada, autre favori avec l’équipe américaine.

Bruno Caboclo, héros du comeback brésilien

C’est un authentique exploit que le Brésil a signé samedi 30 août en demi-finale de l’AmeriCup 2025 à Managua, au Nicaragua. Les partenaires de Yago Santos ont réalisé l’un des comebacks les plus renversants de l’histoire de la compétition, éliminant les États-Unis (92-77) après avoir été menés de 20 points (58-38) au cours du troisième quart-temps.

Les Brésiliens ont dominé le dernier quart-temps (34-9), avec un incroyable 31-4 dans les huit dernières minutes pour s’offrir leur septième finale continentale. Le tournant du match est intervenu avec le retour de l’ex-Limougeaud Bruno Caboclo, sanctionné de quatre fautes et contraint de sortir lors du troisième quart-remps. Alors que les Américains menaient encore 73-61 à huit minutes du terme, l’intérieur a relancé les siens avec deux contres, un tir à 3-points et deux dunks spectaculaires. Dans les deux dernières minutes, les Brésiliens ont terminé d’assommer les Américains avec quatre paniers à 3-points fatidiques.

Bruno Caboclo a terminé la partie avec 20 points (dont 11 dans le dernier quart-temps), 9 rebonds et 2 contres. Yago Santos a été immense avec 25 points et 12 passes décisives, menant parfaitement l’attaque brésilienne.

Le tacle de Ronald March à Team USA

Côté américain, Langston Galloway a été le principal artisan de l’avance avec 22 points, tous inscrits en première mi-temps. Javonte Smart (13 points, 5 passes) et Jerian Grant (11 points) sont les seuls à avoir surnagé avec lui dans cette débâcle. « C’est très, très difficile d’analyser tout ça », a reconnu Galloway. « Ils ont fait un énorme quatrième quart-temps. Nous, en tant qu’équipe, nous sommes vraiment frustrés. Prendre une telle avance et ensuite lâcher prise comme ça, c’est très décevant. »

Une émotion partagée par d’autres compatriotes, comme l’ex-Roannais Ronald March, qui n’a pas manqué de tacler cette Team USA sur X. « L’équipe de basket-ball américaine devrait avoir honte, mec. L’organisation, les entraîneurs et les joueurs. Voilà mon avis. Retour au travail… » Un Mike James, qui avait ironiquement réagi à la sélection de Team USA, n’aurait certainement pas fait de mal à cette équipe…

USA Basketball should be ashamed of themselves man. The organization, the coaches, and the players. That’s my input on that. Back to work… — ⚡ (@BucketManRon) August 31, 2025

Avec cette victoire, le Brésil signe sa quatrième victoire en 11 confrontations d’AmeriCup face aux États-Unis et jouera sa deuxième finale consécutive, pour un remake de la dernière édition. Les Américains devront se contenter du match pour la troisième place face au Canada, l’autre grand perdant du dernier carré de l’AmeriCup.

Vildoza étincelant, les jeunes Canadiens en difficulté

Car l’Argentine, au centre des polémiques après une bagarre générale en match de poules contre la République dominicaine, a mis fin au parcours parfait du Canada à l’AmeriCup (83-73). Les champions en titre retrouvent ainsi la finale du tournoi continental pour la quatrième fois consécutive, où ils retrouveront leur dernière victime, le Brésil.

L’Argentine a dominé dans les secteurs clés : 42,9% à 3-points contre 16,7% pour le Canada, et 22 passes décisives contre seulement 12 pour les Nord-Américains. Cette victoire porte à 15 le nombre de succès argentins en 21 confrontations face au Canada, avec 12 victoires consécutives en AmeriCup. Jose Vildoza a été l’artisan principal de cette qualification avec une performance exceptionnelle : 26 points à 8/14 aux tirs dont 7/9 à 3-points, 6 passes décisives et 2 interceptions.

Du côté canadien, Marcus Carr (16 points, 4 passes), Trae Bell-Haynes (15 points) et Mfiondu Kabengele (14 points, 8 rebonds) ont tenté de maintenir leur équipe à flot, alors que le néo-Chalonnais Nate Darling (1 point) a eu un faible apport au scoring et que le Roannais Jahvon Blair n’a pas joué. Mais les jeunes espoirs NBA de la sélection canadienne, à l’image de Kyshawn George, ont été muselés par la défense argentine, étant limité à 5 points à 1/6 aux tirs.

Le Canada, qui n’a jamais remporté l’AmeriCup depuis sa création en 1980, disputera donc le match pour la troisième place contre les États-Unis dimanche, dans une rencontre des déçus pour la médaille de bronze.