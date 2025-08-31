Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
AmeriCup

Une remontada historique, un départ catastrophique : Team USA et le Canada ne gagneront pas l’AmeriCup !

AmeriCup - Le Brésil de Yago Santos et Bruno Caboclo a signé un renversement monumental pour sortir les États-Unis (92-77) après avoir compté 20 points de retard, et défiera l’Argentine en finale, victorieuse du Canada (83-73).
|
00h00
Résumé
Écouter
Une remontada historique, un départ catastrophique : Team USA et le Canada ne gagneront pas l’AmeriCup !

Bruno Caboclo et le Brésil vont défier l’Argentine en finale de l’AmeriCup 2025.

Crédit photo : FIBA

L’édition 2025 de l’AmeriCup a vécu une sacrée soirée pour la tenue de son dernier carré : renversant Team USA après avoir compté 20 points de retard, le Brésil s’invite en finale du tournoi continental pour y retrouver le tenant du titre, l’Argentine, vainqueur du Canada, autre favori avec l’équipe américaine.

Bruno Caboclo, héros du comeback brésilien

C’est un authentique exploit que le Brésil a signé samedi 30 août en demi-finale de l’AmeriCup 2025 à Managua, au Nicaragua. Les partenaires de Yago Santos ont réalisé l’un des comebacks les plus renversants de l’histoire de la compétition, éliminant les États-Unis (92-77) après avoir été menés de 20 points (58-38) au cours du troisième quart-temps.

Les Brésiliens ont dominé le dernier quart-temps (34-9), avec un incroyable 31-4 dans les huit dernières minutes pour s’offrir leur septième finale continentale. Le tournant du match est intervenu avec le retour de l’ex-Limougeaud Bruno Caboclo, sanctionné de quatre fautes et contraint de sortir lors du troisième quart-remps. Alors que les Américains menaient encore 73-61 à huit minutes du terme, l’intérieur a relancé les siens avec deux contres, un tir à 3-points et deux dunks spectaculaires. Dans les deux dernières minutes, les Brésiliens ont terminé d’assommer les Américains avec quatre paniers à 3-points fatidiques.

Bruno Caboclo a terminé la partie avec 20 points (dont 11 dans le dernier quart-temps), 9 rebonds et 2 contres. Yago Santos a été immense avec 25 points et 12 passes décisives, menant parfaitement l’attaque brésilienne.

Le tacle de Ronald March à Team USA

Côté américain, Langston Galloway a été le principal artisan de l’avance avec 22 points, tous inscrits en première mi-temps. Javonte Smart (13 points, 5 passes) et Jerian Grant (11 points) sont les seuls à avoir surnagé avec lui dans cette débâcle. « C’est très, très difficile d’analyser tout ça », a reconnu Galloway. « Ils ont fait un énorme quatrième quart-temps. Nous, en tant qu’équipe, nous sommes vraiment frustrés. Prendre une telle avance et ensuite lâcher prise comme ça, c’est très décevant. »

Une émotion partagée par d’autres compatriotes, comme l’ex-Roannais Ronald March, qui n’a pas manqué de tacler cette Team USA sur X. « L’équipe de basket-ball américaine devrait avoir honte, mec. L’organisation, les entraîneurs et les joueurs. Voilà mon avis. Retour au travail… » Un Mike James, qui avait ironiquement réagi à la sélection de Team USA, n’aurait certainement pas fait de mal à cette équipe…

Avec cette victoire, le Brésil signe sa quatrième victoire en 11 confrontations d’AmeriCup face aux États-Unis et jouera sa deuxième finale consécutive, pour un remake de la dernière édition. Les Américains devront se contenter du match pour la troisième place face au Canada, l’autre grand perdant du dernier carré de l’AmeriCup.

Vildoza étincelant, les jeunes Canadiens en difficulté

Car l’Argentine, au centre des polémiques après une bagarre générale en match de poules contre la République dominicaine, a mis fin au parcours parfait du Canada à l’AmeriCup (83-73). Les champions en titre retrouvent ainsi la finale du tournoi continental pour la quatrième fois consécutive, où ils retrouveront leur dernière victime, le Brésil.

LIRE AUSSI

L’Argentine a dominé dans les secteurs clés : 42,9% à 3-points contre 16,7% pour le Canada, et 22 passes décisives contre seulement 12 pour les Nord-Américains. Cette victoire porte à 15 le nombre de succès argentins en 21 confrontations face au Canada, avec 12 victoires consécutives en AmeriCup. Jose Vildoza a été l’artisan principal de cette qualification avec une performance exceptionnelle : 26 points à 8/14 aux tirs dont 7/9 à 3-points, 6 passes décisives et 2 interceptions.

Du côté canadien, Marcus Carr (16 points, 4 passes), Trae Bell-Haynes (15 points) et Mfiondu Kabengele (14 points, 8 rebonds) ont tenté de maintenir leur équipe à flot, alors que le néo-Chalonnais Nate Darling (1 point) a eu un faible apport au scoring et que le Roannais Jahvon Blair n’a pas joué. Mais les jeunes espoirs NBA de la sélection canadienne, à l’image de Kyshawn George, ont été muselés par la défense argentine, étant limité à 5 points à 1/6 aux tirs.

Le Canada, qui n’a jamais remporté l’AmeriCup depuis sa création en 1980, disputera donc le match pour la troisième place contre les États-Unis dimanche, dans une rencontre des déçus pour la médaille de bronze.

Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
Canada
Canada
Suivre
Brésil
Brésil
Suivre
Argentine
Argentine
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
fussoire38
Le Canada et les USA n'ont toujours pas compris qu'ils devaient envoyer leur meilleurs joueurs si ils voulaient gagner les compétitions internationales...
Répondre
(0) J'aime
trind_099
Du coup USA n’est pas qualifié pour la Coupe du monde 2026? 🤣
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Alexandre Sarr ne jouera pas contre Israël
EuroBasket
00h00Alexandre Sarr, victime d’une alerte musculaire, ne jouera pas contre Israël
audience france slovénie
EuroBasket
00h00France – Slovénie : un pic d’audience à 900 000 téléspectateurs pour TF1 à l’EuroBasket
EuroBasket
00h00Basket – L’incroyable actualité du samedi 30 août
EuroBasket
00h00La Serbie perd son lieutenant : Bogdan Bogdanović forfait pour le reste de l’EuroBasket
americup team usa canada
AmeriCup
00h00Une remontada historique, un départ catastrophique : Team USA et le Canada ne gagneront pas l’AmeriCup !
Présaison
00h00La JL Bourg et Strasbourg montent en puissance, du grand Yohan Choupas pour la première sortie de l’Élan Chalon
cholet mans trophée golfe
Présaison
00h00Déjà un derby Cholet – Le Mans au Trophée du Golfe : Bogues, Berhanemeskel et Agbo chauds comme la braise
EuroBasket
00h00« Il progresse énormément » : Alexandre Sarr essentiel face à la Slovénie
Daniel Theis
EuroLeague
00h00[Vidéo] Le match parfait de Daniel Theis avec l’Allemagne
Très heureux en équipe de France, Zaccharie Risacher est très bon sur ce début d'Euro
EuroBasket
00h00Bien dans l’équipe, Zaccharie Risacher a confirmé contre la Slovénie
1 / 0
Livenews NBA
NBA 2k26 est attendu le 5 septembre 2025
NBA
00h00Cette nouveauté révolutionnaire dans NBA 2K26
NBA
00h00Les New York Knicks ont failli réaliser une première dans l’histoire de la NBA : des contacts étaient établis avec une coach pour prendre la tête de l’équipe
NBA
00h00Les Lakers ont choisi leur camp pour l’EuroBasket : les dirigeants affichent un soutien total à leur superstar
NBA
00h00De champion NBA avec LeBron James à quarterback numéro 1 aux États-Unis : l’incroyable reconversion de ce néo-retraité qui rêve des JO 2028
NBA
00h00Les Cleveland Cavaliers perdent l’un de leurs meilleurs shooteurs pour au moins 3 mois, un premier coup dur pour les candidats au titre
Russell Westbrook sous le maillot des Denver Nuggets face à Oklahoma City
NBA
00h00Les Kings insistent : Russell Westbrook reste une option sérieuse
Malik Beasley sous le maillot de Détroit face à Jalen Brunson sous le maillot des Knicks
NBA
00h00Malik Beasley attire l’intérêt des Knicks et Cavaliers après la fin de l’enquête fédérale
PJ Washington sous le maillot des Hornets face aux Kings
NBA
00h00PJ Washington proche d’une prolongation à 90M$ avec les Mavericks
Josh Giddey sous les couleurs des Bulls face à Indiana
NBA
00h00Josh Giddey et les Bulls : bras de fer autour de sa prolongation à Chicago
Carte signée par Michael Jordan et Kobe Bryant
NBA
00h00Carte Jordan-Bryant : un Graal vendu 12,93 millions de dollars aux enchères
1 / 0