Le Canada a joué à se faire peur face à la Grèce

Après s’être fait une frayeur en fin de rencontre, le Canada s’est imposé d’entrée dans ce tournoi olympique 2024, face à la Grèce. Si la sélection de Vassilis Spanoulis a recollé à -2 (78-80) à 1 minute de la fin sur un dunk de Giannis Antetokounmpo (34 points à 11/17 aux tirs et 5 rebonds pour 31 d’évaluation) consécutive à un ballon piqué à la sortie d’un temps-mort, la sélection de Jordi Fernandez s’en est remis à son leader Shai Gilgeous-Alexander dans la foulée. La superstar du Thunder d’Oklahoma City a remis les choses au clair dans la foulée, en déposant Kostas Papanikolaou pour aller marquer un lay-up dans la raquette hellène.

Deuxième meilleur marqueur canadien derrière R.J. Barrett (23 points), SGA (21 points, 5 rebonds et 7 passes décisives) n’a pas forcément été l’homme du match. Les deux chiens de garde des médaillés de bronze ont terminé avec un +/- qui en dit long sur leur impact dans cette rencontre. Luguentz Dort (+26, en 17 minutes) et Dillon Brooks (+24 en moins de 24 minutes) ont fait la différence dès lors qu’ils étaient sur le parquet. En revanche, Thomas Walkup a souffert du côté grec (-25 en 23 minutes). Mais les efforts de son camp ont pesé et, s’ils ont par concéder la défaite, le point-average (-7) est une bonne nouvelle dans le groupe A, sans doute le plus dense de ce plateau olympique. D’autant plus que l’Espagne, son prochain adverse, a perdu de 12 points en ouverture de la journée.

Les enseignements de Canada – Grèce Le cinq majeur du Canada, qui fait le succès de la sélection l’été dernier à Jakarta et Manille, reste extrêmement prolifique. Aux côtés de SGA, Barrett Dort et Brooks, Brooks (+19 au +/-) a été utile. En revanche, le banc canadien s’est fait remonter les bretelles. Outre Nickeil Alexander-Walker et Kelly Olynyk, les nouveaux venus Jamal Murray (8 points à 2/6 aux tirs, 3 passes décisives et 3 balles perdues pour 5 d’évaluation en 18 minutes) et Andrew Nembhard (-7 au +/-) se sont montrés en difficulté. Le banc n’a marqué que 14 points, contre 72 pour les titulaires. Pour passer ce premier tour, la Grèce va devoir trouver d’autres contributeurs que Kostas Antetokounmpo et Kostas Papanikolaou (17 points à 5/8 aux tirs, dont 2/2 à 3-points, 4 rebonds, 3 passes décisives et 2 interceptions pour 24 d’évaluation en 30 minutes). Thomas Walkup a été en grande difficulté alors que Nick Calathes a souffert à la marque (3 points à 1/4 aux tirs et 0/4 aux lancers francs, 7 passes décisives et 5 balles perdues pour 3 d’évaluation en 23 minutes) et que Georgios Papagiannis a été transparent (3 points à 1/3, 1 rebond et 1 passe décisive en 18 minutes).

Les statistiques de la rencontre :