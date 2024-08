Le centre de formation de Limoges accueille les espoirs Alexandre Bruyère et Nicolas Derammelaere

Le centre de formation du Limoges CSP a fait sa rentrée cette semaine au Palais des sports de Beaublanc. L’occasion pour le staff d’accueillir les six nouvelles recrues, dont quatre arrivent des divisions U15 et U18 d’autres clubs. Mais les deux plus âgés, Alexandre Bruyère (1,93 m, 19 ans) et Nicolas Derammelaere (1, 99m, 19 ans), ont eux déjà de l’expérience dans les championnat espoirs, et vont chercher à la mettre à contribution. Limoges a terminé en sixième position du championnat espoirs la saison dernière avec 21 victoires pour 13 défaites, et a été éliminé en quarts de finale du Trophée du Futur.

Bruyère va poursuivre sa formation en Espoirs ÉLITE après avoir grandi dans le secteur toulousain, avoir été aperçu avec Boulazac puis disputé la dernière saison avec les jeunes de Strasbourg. Il y avait compilé 5,2 points à 43% de réussite aux tirs (dont 20,6% à 3-points), 2,4 rebonds et 0,8 passe décisive en 15 minutes de moyenne, et espérera faire mieux avec un an de plus dans le même championnat.

Quant à Derammelaere, il va monter d’une division puisqu’il arrive en provenance de Lille, club qui évoluait en Pro B mais est maintenant voué à l’extinction. Lors de sa troisième saison en Espoirs Pro B, il avait obtenu des statistiques de 8,0 points à 43,4% de réussite aux tirs (dont 25,8% à 3-points), 5,6 rebonds, 2,2 passes décisives et 1,2 interception en 25 minutes. Leur objectif sera tous les deux d’être intégrés à l’effectif professionnel à terme.