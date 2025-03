Le champion de France, Villeneuve-d’Ascq, officiellement hors jeu pour les playoffs !

On peut donc disputer une finale de Coupe d’Europe, mais pas les playoffs du championnat de France… Vaincu samedi par Basket Landes (51-55), Villeneuve-d’Ascq a été officiellement sorti de la course aux playoffs suite à la victoire de Tarbes contre La Roche Vendée ce dimanche (92-80).

Désormais dixième de LBWL (6v-14d), l’ESBVA ne peut plus rattraper le TGB, huitième, qui possède deux longueurs d’avance, avec le panier-average, à deux journées de la fin du championnat.

Si les Nordistes ont sûrement manqué le coche la semaine dernière en s’inclinant dans les Pyrénées (51-57), alors que les Tarbaises n’avaient pas encore connu la victoire en 2025, que dire de leur revers de samedi, alors qu’elles comptaient dix points d’avance à l’orée du dernier quart-temps ?!

De la finale de l’EuroLeague aux playdowns…

Condamné à jouer les playdowns, Villeneuve-d’Ascq ne pourra pas échapper au constat d’un fiasco pour un champion de France. Si la présence en finale d’EuroCup (face au Bexi Ferrol) peut sauver la saison, voire plus que ça, l’échec est criant sur le plan national. Sous l’égide de Rachid Meziane, les Nordistes ont démarré par six défaites consécutives. Un retard qu’elles ont traîné comme un boulet tout au long de la saison, même si une vraie lueur d’espoir s’est allumée au cœur de l’hiver. Mais les quatre revers en cinq rencontres ont enterré les dernières illusions de l’ESBVA. Un champion, et double finaliste européen, voué à lutter pour son maintien, cela fait tâche…