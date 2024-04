Le changement de statut de la JL Bourg : « On n’est plus les petits gentils »

Frédéric Fauthoux : « Je ressens énormément de fierté de ce qu’a donné ce groupe durant toute la saison d’EuroCup. Gagner une finale est encore autre chose mais les joueurs ont fait le match qu’il fallait pour l’emporter, ils ont montré du caractère, sont allés jusqu’au bout. ce n’était pas du tout la même prestation qu’au match 1. Si on avait montré un meilleur visage au match 1, Paris se serait peut-être posé des questions sur son style de jeu entre les deux matches, leur confiance aurait été ébranlé, alors oui on a des regrets. A Paris, on n’avait pas mis les ingrédients d’un match de haut niveau, on a beaucoup mieux abordé ce match-là, on a trouvé des tirs ouverts. Il y a une différence aux lancers francs (26 tirés par Paris contre 11, ndlr), parce qu’on n’a peut-être pas été assez agressifs. Mais ça fait beaucoup… Il y a de la déception mais énormément de fierté car les joueurs ont montré de vraies valeurs de sport collectif, ont rendu fiers un club, une ville, un département, la Bresse. Beaucoup de gens s’identifient à cette équipe-là, et quelque part, c’est une grosse victoire. Le club continue à grandir, on ne sera plus (vu comme) les petits gentils contre lesquels tout le monde va jouer mais plus (comme) une équipe contre laquelle il va falloir se battre pour gagner. Arriver jusque-là, ça donne une réputation, ça au moins, on l’a gagné. »

Axel Julien : « On a donné ce qu’on avait à donner. On peut être fiers de notre parcours, qui ne se résume pas à deux matchs. On a fait de super belles choses. Personne ne s’attendait à nous voir en finale. On est déçus du résultat mais on a fait les choses bien. C’est juste dommage de ne pas avoir pris ce Match 2 mais tout le monde peut être fier. Paris mérite sa victoire, il nous a manqué un petit truc. »

Hugo Benitez : « Je pense qu’on a fait ce qu’il fallait. On a su rebondir par rapport à notre premier match à Paris qui n’était pas digne d’une finale. Mais cela n’a pas suffit. C’est difficile de tirer des conclusions, mais on s’en fout un peu même si on va les rejouer en championnat. On a joué un match sur deux dans cette finale et ils ont quand même gagné. On avait mis la bonne intensité (en première période) mais on a eu des moments de relâchement et ils ont mis des gros tirs. Nous, on n’a réussi à faire un run à la fin pour revenir. J’ai un goût amer vu que c’est la fin du match. Au vu du premier match, c’est logique. Ils étaient favoris, ils ont respecté ce qu’ils devaient faire. C’est dommage parce que il y avait de quoi retourner à Paris pour jouer cela sur un match sec. Sur ça, on peut avoir des regrets. J’ai pas tout vécu ici mais quand on voit tout le chemin parcouru. Je me souviens encore du premier match européen et de la fierté de représenter la JL dans une coupe d ‘Europe. Forcément, on peut être fiers de nous. Après on perd, comme en finale de la Leaders Cup, il y a encore une marche à franchir pour vraiment concrétiser tout le travail qu’on fait. On ne travaille pas tous les jours pour aller en finale mais pour gagner des titres »

Propos recueillis à Bourg-en-Bresse,