Le chiffre : un budget de 19 millions d’euros pour Paris

Le Paris Basketball reçoit le Panathinaïkos Athène à Bercy ce mardi soir en EuroLeague. Non pas par choix mais parce que l’Adidas Arena est prise par un tournoi d’e-sport. « J’aurais préféré jouer tous nos matches à l’Adidas Arena, mais Bercy reste une opportunité et était très vivant pendant les JO. Recevoir le champion d’Europe est un événement », relativise David Kahn, le président du club, dans L’Équipe.

Jamais avare de mots forts, l’ancien dirigeant de franchises NBA continue de clamer que Paris « est l’épicentre du basket européen ». En tout cas, ce mardi à Bercy, ce sera bien le collectif athénien qui partira favori. Car il possède de loin une plus grosse expérience, un effectif pléthorique du à un budget conséquent. Et même si Paris a bien progressé à ce niveau, il reste loin des moyens du milliardaire Dimitris Giannakopoulos.

Le budget prévisionnel du Paris Basketball avoisine les 19 millions d’euros indique L’Équipe. L’an passé, il était annoncé à 9,25 millions d’euros au même stade de la saison. Toutefois, un effort est encore à réaliser selon David Kahn.

« Nous voulons atteindre le seuil où nos revenus égaleront nos dépenses. On n’y est pas. Si on était membres permanents de l’EuroLeague… on y serait. Encore une fois, ce n’est pas une manière d’exercer une pression, c’est juste pour donner un cadre, une référence. Ce qui manque, dans le basket, national comme européen, c’est une stratégie plus axée sur les revenus liés aux droits télé. La popularité du basket en Europe n’a jamais été aussi élevée, encore plus depuis les JO. Nous devons utiliser ce momentum et tous travailler pour construire le modèle économique qui contribuera à réduire le fossé entre cette puissance culturelle et le business insuffisant qu’il génère aujourd’hui. Car quand on y pense, c’est incompréhensible, inexplicable. »