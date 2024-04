Le Cholet Mondial Basketball a connu un succès historique

A la salle de la Meilleraie, le week-end de Pâques est synonyme du retour du tournoi U19 masculin organisé par la jeune France de Cholet. Le Cholet Mondial Basketball a vécu sa 40e édition, une édition « historique » comme la qualifie son président Antoine Rivereau.

Pas moins de 11 000 spectateurs sur le weekend

Le tournoi qui se déroulait du vendredi 29 mars au lundi 1er avril a connu une affluence historique, comme le souligne Antoine Rivereau, « Le week-end a été exceptionnel nous allons avoisiner les 11 000 spectateurs. nous avons même été un peu déboussolés ! Mais tout le monde a tenu le coup pour que tout se passe bien ». Il est vrai que comme nous l’indiquions lors de notre présentation de ce tournoi, cette année l’accent avait été mis sur la communication et cela a porté ses fruits. Toutes les planètes se sont alignées en cette 40e édition, pour que cette dernière soit une réussite, « la météo a joué en notre faveur, le parcours de Cholet Basket aussi ». Un scénario dantesque en finale où Cholet Basket fini par s’incliner en prolongation face à Roanne.

Pratiquement 40 000 personnes ont assisté aux différentes retransmissions, « le tournoi a vraiment franchi un cap en matière de notoriété. » Kim Tillie a été le parrain du tournoi, et c’est un rôle qu’il a pris très à cœur « C’est une fierté pour moi d’avoir été choisi pour être le parrain de ce tournoi historique, surtout d’une telle ampleur. » C’est la première fois que le capitaine de Cholet Basket a l’occasion d’y assister et il est agréablement surpris de l’engouement que le Cholet Mondial Basketball suscite. « C’est vraiment super en arrivant à la salle de voir le parking de la Meilleraie plein à craquer. Le niveau est très bon, pour leur catégorie d’âge les matchs sont vraiment de haut niveau. » Et ce n’est pas Antoine Rigaudeau, de passage sur le tournoi, qui dira le contraire. « Le tournoi fête ses 40 ans, et je pense que c’est vraiment à souligner. » Lui qui est entré à l’assemblée générale de la Ligue Nationale de Basket (LNB) a connu ce tournoi en tant que jeune joueur. « C’est un tournoi que j’ai connu au tout début, quand il ne se déroulerait pas encore à la Meilleraie. La logistique est impressionnante, surtout pour faire venir des équipes qui viennent de partout à travers le monde. Il y a de futurs grands entraineurs et joueurs qui passent et qui sont passés par ce tournoi. » Le « Roi », comme il était surnommé en Italie, reste un fin connaisseur du jeu et profite de ce genre d’évènement, pour observer. « Ce qui me plait, c’est d’observer et de voir la philosophie des autres pays et leur approche, par rapport au basket, c’est toujours très instructif. Sans oublier les équipes françaises qui jouent le jeu à fond. C’est une superbe expérience pour les jeunes de voyager et surtout de se confronter à un autre basket. »

« Ce qui va être important pour la prochaine édition et les futures, conserver le réseau américain » Antoine Rivereau, président

Une semaine pratiquement après la fin de cette 40e édition, les retombées sont très positives et le président le constate déjà. « Dans la semaine j’ai pu croiser pas mal de monde, et les retours sont très bons donc c’est très encourageant pour la suite, et ici les gens ne se trompent pas c’est un public de connaisseurs. » Maintenant retour à la vie normale si l’on peut le dire ainsi, après un week-end très chargé où l’on a senti, une atmosphère et une ambiance très conviviale. Antoine Rivereau reconnait que « la vie est presque fade après une telle édition ».

Place maintenant au bilan du tournoi et à la préparation de la prochaine édition. Sans pouvoir en dire plus aujourd’hui, ce qui est certain c’est que l’un des objectif sera de conserver le réseau américain et d’apporter encore un peu plus de budget dans la communication, sans oublier le sportif « nous essayons de travailler sur deux ans, avec une année découverte pour les nouvelles équipes et une seconde pour la confirmation », ce qui permet de maintenir un tournoi très compétitif. La possibilité de mettre en place un clinic entraineur en accord avec la LNB est également à l’étude pour l’édition 2025.