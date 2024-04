La Chorale de Roanne remporte la 40e édition du Cholet Mondial Basketball !

Cette 40e édition du Cholet Mondial Basketball se voulait historique de part sa longévité, mais cela s’est confirmé ce lundi après-midi jour de finale, avec une affluence record d’environ 4 500 spectateurs à la salle de la Meilleraie. Quoi de mieux pour cette affiche entre la Chorale de Roanne et Cholet Basket, deux formations qui se connaissent bien. Cette confrontation fut un remake de la finale de Coupe de France U17 2023, ce sont encore les Roannais qui l’ont emporté.

Si les U17 choletais à domicile ont sur le début de match un peu subi la pression de l’évènement, les deux équipes ont jeté toutes leurs (dernières) forces dans la bataille. Car après quatre jours de ce tournoi U19, les joueurs paraissaient émoussés. Il y a eu peu d’adresse de part et d’autre dans un match que le technicien choralien Téophile Defaye qualifiera « de séries ».

Samuel Mariscal arrache la prolongation

Dans une ambiance qui d’habitude n’appartient qu’aux professionnels du Cholet Basket, deux joueurs se sont livrés une bataille digne d’une finale. Aaron Towo-Nansi sur la lancée de sa prestation en demi-finale réalise un match de très haut niveau du haut de ses 15 ans : 32 points à 47% de réussite aux tirs, 2 rebonds, 5 passes décisives et 2 interceptions pour 25 d’évaluation en 42 minutes de jeu. En face Samuel Mariscal – encensé par Jean-Denys Choulet début février – n’a pas été en reste. Après être sorti pour cause de crampes dans le 3e quart-temps, il est revenu sur le parquet pour se sublimer et climatiser la Meilleraie. C’est lui qui a envoyé le match en prolongation avec un tir longue distance à 3 secondes du buzzer final (74 partout). Au final, l’ailier roannais a inscrit les 5 premiers points de la prolongation, qui contribueront à offrir le titre à la Chorale de Roanne et terminer meilleur joueur du match avec 29 points à 63% et 12 rebonds pour 36 d’évaluation en 39 minutes de jeu. Au final la Chorale de Roanne s’est imposeé sur le score de 85-80, et succède à la JL Bourg au palmarès du tournoi.

La ⁦@ChoraleRoanne⁩ remporte la 40e édition du ⁦@choletmondial⁩ face à ⁦@CB_officiel⁩ sur le score de 85-80 après prolongation ! Article et réactions à venir sur ⁦@Be_BasketFr⁩ ! pic.twitter.com/hfxGw1W4b9 — Nicolas Parage (@nicolas_parage) April 1, 2024

Classement du Cholet Mondial Basketball 2024 :