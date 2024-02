Jalen Jones (Roanne) « out a priori au moins huit semaines »

La mission maintien se complique pour la Chorale de Roanne. Ce samedi, l’équipe de Jean-Denys Choulet s’est inclinée 86 à 72 à domicile contre Nanterre, le cinquième de Betclic ELITE.

Sans D.J. Cooper, suspendu, ni Cyril Langevine, blessé, les Ligériens ont rapidement perdu Jalen Jones (2,02 m, 30 ans). Dès le premier quart-temps, l’ailier-fort étasunien s’est retourné le pouce. Après la rencontre, son coach a indiqué qu’il serait « out a priori au moins huit semaines, si opération. Surtout que évidemment c’est la main droite, donc la main du shoot, donc la main du dribble, donc la main de tout. C’est arrivé au bout de trois minutes, il a voulu réessayer quand même, il ne pouvait pas shooter, il ne pouvait pas faire une passe. » C’est un nouveau coup dur pour les Roannais, qui sont avant-derniers du championnat avec 7 victoires en 21 matches.

Arrivé à Roanne fin novembre, après un passage à Cholet, Jalen Jones avait fait sa place dans le groupe ligérien. Après huit matches, il tournait à 12,8 points à 46,4% de réussite aux tirs (dont 34,5% à 3-points), 4 rebonds et 0,4 passe décisive en 28 minutes. « De toute façon on est obligé de prendre un remplaçant quoi qu’il arrive » a prévenu Jean-Denys Choulet, qui s’est appuyé sur ses Espoirs ce samedi.

« Je suis d’une satisfaction énorme envers Samuel (Mariscal) qui est rentré, qui a fait une semaine d’entraînement avec nous et qui a démontré un comportement à montrer dans toutes les écoles et tous les clubs de basket de par son investissement. Même s’il met 0 point, il prend des rebonds (2), il défend il est présent, il est là, il a l’envie, la volonté. C’est le point positif. L’autre point positif c’est Théo (Pierre-Justin) qui, même s’il a raté quelques trucs, était présent. Le troisième point positif c’est Alex Bouzidi (13 points à 5/7 aux tirs et 8 passes décisives en 18 minutes, NDLR). Alors vous allez me dire, oui sur les anciens il n’y a pas trop de positif. Effectivement ce soir malheureusement il n’y en a pas trop. »