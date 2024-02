[Vidéo] Yannis Morin (Roanne) a dominé outrageusement la raquette de Blois

Si Jordan Tucker a signé l’action de la saison de Roanne samedi soir à Blois en inscrivant le 3-points de la victoire depuis son propre camp, c’est Yannis Morin qui a été le meilleur joueur de la Chorale.

L’intérieur a cumulé 18 points à 7/12 aux tirs, 15 rebonds, 5 passes décisives, 4 contres et 6 fautes provoquées pour finir à 33 d’évaluation en 38 minutes. Face au jeune Brice Dessert (2 points à 1/5 et 4 rebonds en 14 minutes) et au nouveau venu Kerem Kenter (3 points à 1/4 et 3 rebonds en 16 minutes), le Martiniquais s’est régalé. Il n’a pas battu son record de mi-janvier contre Saint-Quentin mais il s’en est approché.

