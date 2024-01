Roanne perd Cyril Langevine six semaines, blessé… sur le banc à Limoges

Cyril Langevine (2,03 m, 25 ans) devrait manquer six semaines de compétition après avoir été blessé… sur le banc.

Tout heureux après le 3-points de son coéquipier Jordan Tucker ce dimanche 14 janvier à Limoges, l’intérieur américano-guyanien a sauté de son banc pour célébrer la réussite de son coéquipier qui avait redonné l’avantage à la Chorale de Roanne (72-73. Au point de déchirer l’un de ses muscles du mollet droit ! Les examens médicaux ont révélé une lésion musculaire qui nécessite un arrêt d’environ six semaines indique Le Progrès.

En son absence, Roanne ne devrait pas engager de remplaçant médical puisqu’il reste encore 15 journées de championnat et que le club n’a plus le droit de signer que deux remplaçants médicaux. Avant d’affronter Saint-Quentin et Blois, c’est un coup dur pour l’équipe de Jean-Denys Choulet qui est première relégable avec 6 victoires et 13 défaites.

Recruté l’été dernier après une saison partagée entre Lavrio (Grèce) et Vérone (Italie), Cyril Langevine tourne à 6,9 points à 45,9% de réussite aux tirs et 4,9 rebonds en 17 minutes de moyenne.