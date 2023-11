Roanne officialise la signature de Jalen Jones : « Il arrive en forme et connait le championnat »

La Chorale de Roanne a officialisé la signature Jalen Jones (2,02 m, 30 ans) pour le reste de la saison 2023-2024.

« Nous avons saisi l’opportunité dès que nous avons su que Jalen était arrivé au bout de sa pige à Cholet, a expliqué Jean-Denys Choulet. On est très content parce qu’on recherche un joueur sur ce poste depuis un mois et demi. D’autant qu’il arrive en forme et qu’il connait le championnat. Ce sera un profil complémentaire de Nuni Omot, davantage costaud et solide. Il peut même dépanner sur le poste 5 si l’on veut jouer small ball. »