Jalen Jones va rester en France, et passer à Roanne

Betclic ELITE - Afin de remplacer Lewis Sullivan au poste 4, la Chorale de Roanne a opté pour Jalen Jones, qui vient de terminer son contrat à Cholet Basket.

A la recherche d’un poste 4 depuis le départ de Lewis Sullivan il y a dix jours, la Chorale de Roanne l’a trouvé. Il s’agit de Jalen Jones (2,01 m, 30 ans) selon nos informations.

L’ancien joueur de la JL Bourg vient de vivre une expérience d’un mois et demi à Cholet Basket, où il était le remplaçant médical de Kim Tillie. En 11 matches de Betclic ÉLITE et de Ligue des Champions (BCL), le Texan a tourné à 7,1 points à 34,1% de réussite aux tirs et 4,3 rebonds en 21 minutes.

Sous les ordres de Jean-Denys Choulet, l’ancien pensionnaire de SMU et Texas A&M va partager le poste 4 avec Nuni Omot et Théo Pierre-Justin.