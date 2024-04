Cholet Basket en finale du Cholet Mondial Basketball, 18 ans après

Cholet Basket s’est qualifié en finale du Cholet Basket Mondial Basket pour la première fois depuis 18 ans. Les U17 maugeois ont sorti le tenant du titre, la JL Bourg (79-78), en demi-finales de ce tournoi U19. Ils affronteront en finale la Chorale de Roanne qui a pris le meilleur sur les Metropolitans 92 (84-51).

Le premier quart-temps de la demi-finale entre Cholet et Bourg-en-Bresse était très rythmé, mais ce sont les joueurs locaux qui ont pris le meilleur départ (24-10, 10e minute), bien portés par leur adresse, derrière un Aaron Towo-Nansi (15 ans) encore en jambes (22 points, 4 rebonds et 5 passes pour 23 dévaluation en après 32 minutes de jeu). Les Bressans (privés d’Anatole Humeau) sont revenus avec plus d’agressivité dans le deuxième quart-temps, notamment au rebond avec 52 prises au total (contre 40 pour Cholet Basket), à l’image d’Ayuba Bryant Jr toujours omniprésent (15 points et 9 rebonds en 24 minutes de jeu). Au retour des vestiaires, les débats se sont beaucoup plus équilibrés, mais les joueurs de François Fievet ont maintenu leur avance de 6 points (60-54 à la 30e minute). La JL Bourg a tenté le tout pour le tout en fin de rencontre, en revenant même à 72 partout à la 32e minute grâce notamment à Leeroy Nijean (22 points). Mais leurs efforts ont été vains et les coéquipiers de Gabin Lefort, serein sur cette fin de rencontre (16 points et 4 rebonds), ont fini par s’imposer de justesse (79-78). Cholet Basket file donc en finale du tournoi, avec la possibilité de remporter le titre 18 ans après son sacre de 2006. « On est content car on arrive en finale avec une équipe plutôt jeune, a réagi Aaron Towo-Nansi auprès de Sportmediamat. Donc maintenant il n’y a plus qu’à terminer le travail. On va essayer de récupérer au mieux pour demain (lundi). »

La Chorale de Roanne trop forte pour les Mets 92

De son côté, Roanne avait entamé sa demi-finale sans son meilleur marqueur de la compétition, Mathis Courbon (20,5 points), victime d’une fracture du scaphoïde sur le quart de finale. Mais Romain Pluvy a parfaitement géré l’équipe en son absence (17 points à 80% aux tirs, 7 passes décisives pour 26 d’évaluation en 24 minutes passées sur le parquet) en faisant preuve de beaucoup de maturité dans la gestion des phases offensives. Roanne a pris les devants en regagnant les vestiaires avec 12 points d’avance (42-30). En seconde mi-temps, Mohamed Sankhe, trop seul côté Francilien (15 points et 10 rebonds), a tenté de maintenir son équipe à flot, mais la Chorale de Roanne a conservé son avance. Les Mets payaient très cher leur mauvaise entame de match et ne parvenaient pas à trouver leur second souffle. On sentait les joueurs franciliens émoussés après avoir fait de gros efforts pour revenir au score. Les Metropolitans accusaient un retard de 17 points à la fin du troisième quart-temps (64-47 à la 30e minute). Le dernier acte était une formalité, l’écart entre les deux formations étant trop important. La Chorale de Roanne s’est imposée 84-51 et rejoint Cholet Basket en finale du Cholet Mondial Basketball. « On a fait le job, en suivant le plan de match en contrant leur intensité, a commenté Romain Pluvy au micro de Sportmediamat. Maintenant il reste encore un match, et une finale ça se gagne. »

Rendez-vous donc ce lundi à 16h15 pour la finale franco-française de la 40e édition du Cholet Mondial Basketball, entre les locaux de Cholet et les tenants du titre de la Coupe de France U17, Roanne.