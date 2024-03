Un dernier carré 100% français inédit au Cholet Mondial Basketball !

Pour la 40e édition du Cholet Mondial Basketball, les organisateurs et spectateurs de l’événement vont pouvoir assister à un dernier carré 100% tricolore. Récit de la journée de ce samedi, où les clubs français ont triomphé lors des quarts de finale de la compétition.

Le tenant du titre tient son rang

Le premier quart de finale opposait le tenant du titre la JL Bourg aux Allemands de IBA Munich. Une équipe bressane qui affiche clairement ses ambitions, comme le confirme son entraîneur Matthieu Cassard : « L’idée c’était de ne pas négliger ce tournoi qui a une certaine renommée et donc de venir avec la meilleure équipe possible, avec six espoirs. Le seul garçon que nous n’avons pas emmené c’est Léon Sifferlin, parce que la semaine prochaine, il enchaine avec l’Euroleague junior. » Et ses joueurs ne l’ont pas fait mentir. Derrière un Ayuba Bryant Jr omniprésent (23 points à 55% aux tirs, 8 rebonds et 3 interceptions pour 26 d’évaluation en 20 minutes), Bourg-en-Bresse a facilement disposé d’une équipe allemande trop juste physiquement (80-5).

Cholet Basket de retour en demi-finale à la maison

Dans le second quart de la journée, Cholet Basket s’est fait une belle frayeur, après avoir compté pratiquement 15 points d’avance face aux Canadiens de Polaris Academy. Les coéquipiers du jeune Soren Bracq (28 points à 56% aux tirs pour 27 d’évaluation en 30 minutes) ont vu leur avance dans le 3e quart-temps en encaissant notamment un 13-0. À l’entame de l’ultime période, les deux équipes étaient ainsi à égalité (64-64). De par leur agressivité défensive, les sociétaires du club des Mauges ont fini par l’emporter (91-77). Cholet retrouvera le tenant du titre burgien en demi-finale ce dimanche. Les Bressans seront privés d’Anatole Humeau (meilleur rebondeur du tournoi en 2023), suspendu pour un mauvais geste lors du quart de finale.

Dans l’autre partie de tableau, la Chorale de Roanne a facilement dominé les Américains de DME Academy sur le score de 104 à 56. Les Roannais affronteront les Metropolitans 92, vainqueurs eux de Zentro Madrid (75-60). Il n’y aura donc que des représentants français en demi-finale, chose inédite pour le tournoi ! Pour rappel, les rencontres sont visibles juste