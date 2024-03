Le Cholet Mondial Basketball s’apprête à fêter ses 40 ans : « Évoluer sans cesse pour passer un nouveau palier »

Après une très belle édition 2023 et une relance réussie après le Covid-19, le Cholet Mondial Basketball fait son retour lors du traditionnel week-end de Pâques. Du vendredi 29 mars au lundi 1er avril, le traditionnel tournoi de la Jeune France de Cholet soufflera sa 40e bougie à la Meilleraie.

Sportivement, le niveau devrait être au rendez-vous avec un plateau assez relevé et un niveau très homogène. Cette année, le tournoi U19 rassemblera des équipes venues d’Allemagne, d’Espagne, d’Estonie, d’Hongrie, d’Italie, de République tchèque mais aussi du Canada et des États-Unis (voir la composition des groupes ci-dessous). Pour compléter ce beau plateau, quatre équipes françaises seront présentes : la JL Bourg, tenante du titre et premier vainqueur français depuis 2013, la Chorale de Roanne, Boulogne-Levallois et donc Cholet Basket. Les Choletais, finalistes de la dernière Coupe de France U17, feront partie des équipes à surveiller. Les hommes de François Fiévet sont toujours invaincus en championnat U18 et ont récemment composté leur billet pour Bercy et retrouveront l’ASVEL pour l’or.

Les Américains de retour : une première depuis 2008

Présent sur le tournoi depuis de nombreuses années, avec toujours cette volonté de vous faire découvrir les meilleurs prospects français comme étrangers, BeBasket sera une nouvelle fois de la fête. Coté organisation, l’heure est également à l’excitation. Antoine Rivereau, le président du CMB depuis 20 ans, se dit toujours aussi motivé et sait que cette édition peut marquer un tournant dans l’évolution du tournoi.

« Ce qui est très important pour nous, notamment pour cette 40e édition, c’est que nous ayons un maximum de pays représentés », explique-t-il. « Et je pense pouvoir dire que le pari est réussi, avec huit équipes étrangères et quatre françaises. Nous sommes très contents du retour des Américains (DME Academy, une première depuis 2008) et on fait coup double avec la présence d’une équipe canadienne (Polaris Prep Academy). Cette année, nous n’avons pas subi le recrutement des équipes et c’est très appréciable. »

Tous les matchs diffusés en direct et commentés

Profitant de cette édition anniversaire, le comité organisateur a accentué et retravaillé sa communication. « On a souhaité faire usage de notre réseau pour apporter du changement pour cette 40e édition », souligne Antoine Rivereau. « Avec notamment des vidéos d’anciens participants, coachs comme joueurs, pour promouvoir l’évènement. Nous allons également diffuser en direct commenté tous les matchs (sur Youtube). On essaye d’évoluer sans cesse afin de passer un nouveau palier. Cette année, nous avons accordé un gros budget pour les animations autour du tournoi, donc on espère que cela va payer, le but étant de maintenir une belle dynamique pour la suite. »

Coach International multi- médaillé, @sergioscariolo, aujourd'hui Head Coach de l'équipe nationale d'Espagne a un message pour vous ! #CholetMondialBasketball pic.twitter.com/rPsBhc4r8u — Cholet Mondial Basketball (@choletmondial) March 8, 2024

Pas mal de personnalités du basket hexagonal sont attendues à la Meilleraie avec entre autres Antoine Rigaudeau. Sans oublier le capitaine de Cholet Basket, Kim Tillie, qui a été choisi pour être le parrain du tournoi. « On a été cherché un parrain à l’image du tournoi. Kim Tillie, c’est de la sagesse, de la maturité et surtout un nom », souligne Antoine Rivereau. « On est vraiment content qu’il ait accepté ce rôle car ce choix n’était pas anodin dans cette année olympique. On a une famille Tillie qui a marqué le drapeau français dans le basket et le volley. Je trouve que c’est un beau clin d’œil. Kim a apprécié l’attention : on ne prend pas simplement le capitaine de Cholet Basket, mais le membre d’une famille qui a marqué le sport français et olympique. » Entre des matchs de haut niveau, de nombreux concours (meneurs, dunks et 3-points), il y en aura pour toutes les envies à la Meilleraie.

Nouveauté 2024 ! Les matchs du Cholet Mondial Basketball en live sur le web !

Vous souhaitez suivre les matchs du Cholet Mondial Basketball en direct sur Youtube ? On vous explique tout ici : https://t.co/Bot1QSDI6q #CholetMondialBasketball @EtienneBoutin pic.twitter.com/7a4g0U0uFe — Cholet Mondial Basketball (@choletmondial) March 19, 2024