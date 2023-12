Le coup d’éclat de Villeneuve d’Ascq à Mersin, l’ASVEL Féminin domine Valence

EuroLeague Féminine - À l'exception de Basket Landes, les clubs français sont à la fête depuis quelques temps : Villeneuve d'Ascq a décroché un succès important sur le parquet des Turcs de Mersin (54-70) quand l'ASVEL Féminin a dominé de la tête et des épaules Valence (70-91).

Villeneuve d’Ascq dauphin de Prague dans le groupe B

Villeneuve d’Ascq a réalisé une très belle opération ce mercredi soir en s’imposant sur le parquet de Mersin, avec un bel avantage qui plus est (54-70). Face au 2e de la poule B avant cette rencontre, l’ESBVA a dominé quasiment tout le match grâce à une grosse prestation d’ensemble des joueuses de Rachid Meziane (six joueurs à 7 points ou plus), avec Kennedy Burke (19 points et 6 interceptions) et Janelle Salaün (12 points et 10 rebonds) pour mener la marque. Contrairement au club turc qui s’est essentiellement reposé sur les 26 points de l’Américaine Marina Mabrey (26 points et 7 rebonds). À quatre journées de la fin, Villeneuve d’Ascq figure à la 2e place de son groupe, à égalité de bilan avec son adversaire du soir. Avec ce succès, le club nordiste se retrouve en bonne position pour une possible qualification vers les quarts de finale de la compétition.

Cliquez ici pour accéder aux statistiques de la rencontre

Le 8 majeur de l’ASVEL Féminin

L’ASVEL Féminin continue de monter en puissance en EuroLeague Féminine. Après avoir réalisé un authentique exploit la semaine passée en faisant tomber Fenerbahçe pour la première fois depuis des mois, la formation rhodanienne a cette fois déroulé contre Valence (70-91). Les joueuses de David Gauthier se sont rendues le match aisé en expédiant la première période (30-54). Les partenaires de Julie Allemand (meilleure marqueuse avec 11 points) ont fait preuve d’une bonne agressivité en Espagne, s’offrant près de 30 lancers-francs sur la rencontre (24/29), et d’une belle application avec le ballon (9 pertes de balles).

Défait de 9 points au match (61-70), les Lyonnaises ont en plus de cela repris le point-average sur Valence. Avec la défaite de Schio sur le parquet de DVTK (73-69), l’ASVEL Féminin (6e) peut toujours croire à une improbable qualification.

Cliquez ici pour accéder aux statistiques de la rencontre

Basket Landes va pouvoir se consacrer à la LFB

Avant de partir en vacances, Basket Landes a subi une grosse déconvenue à Polkowice (88-72). Déjà éliminé pour la course aux quarts de finale, le club landais n’a été dans le coup qu’une dizaine de minutes en Pologne. L’écart est monté jusqu’à +20 au cours de la rencontre (54-33, 26′). Julie Barennes et ses joueuses vont désormais avoir quelques jours de repos pour préparer dès la reprise un choc en LFB face à Bourges.

Cliquez ici pour accéder aux statistiques de la rencontre