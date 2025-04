Le Franco-Allemand Mathieu Grujicic a joué ses premières minutes avec le FC Barcelone

Mathieu Grujicic a enfin connu la joie de jouer pour la première fois avec l’effectif professionnel du FC Barcelone. À l’occasion de la victoire du club catalan sur Gran Canaria le dimanche 20 avril (104-90), le Franco-Allemand, originaire d’Arles, est entré en toute fin de match.

Mathieu Grujicic (1,96 m, 17 ans) n’a évidemment pas pesé sur le succès du FC Barcelone au Palau Blaugrana. Entré en toute fin de match, le prospect a joué 2 minutes et 3 secondes, pour un seul tir à 3-points tenté. Au buzzer final, ses coéquipiers n’ont cependant pas manqué de célébrer les premiers pas de celui qui n’a pas encore la majorité (17 ans). « J’avais ce rêve depuis que j’étais très jeune et pouvoir le réaliser est incroyable », a-t-il déclaré après la rencontre.

Cette entrée en jeu en Liga Endesa est néanmoins une preuve de plus que Mathieu Grujicic fait partie des plans de la superpuissance espagnole pour l’avenir. En février dernier, après avoir été nommé MVP du NGT de Ulm (18,5 points, 2,5 rebonds et 2 passes décisives pour 19,8 d’évaluation) puis All-Star au BWB Global Camp à San Francisco, il avait été inscrit dans l’effectif EuroLeague du Barça pour la fin de saison 2024/25. Arrivé au sein de la cantera barcelonaise en 2023, le jeune poste 2-3 va certainement continuer à faire parler de plus dans les semaines et mois à venir.