Le gros coup de la SIG Strasbourg à Bourg : « C’est une bonne affaire »

Illan Piétrus : « On s’est beaucoup préparé cette semaine. On savait que ce serait compliqué donc on a mis de l’énergie dès la première minute. Ça fait plaisir de prendre cette première victoire à l’extérieur, surtout contre une aussi bonne équipe. On va continuer de travailler dur cette semaine. On abordera le prochain match en étant confiants mais ce n’est pas parce qu’on est à trois victoires d’affilée en Betclic ÉLITE qu’on va prendre Le Portel de haut. »

Laurent Vila :« On avait besoin de gagner à l’extérieur. On a eu l’opportunité de le faire aujourd’hui. On a creusé plusieurs écarts dans le match mais on a toujours vu Bourg revenir : j’aurais préféré qu’on passe à +10 ou +12 à certains moments mais on a laissé des contre-attaques, des tirs un peu isolés, des rebonds offensifs, des balles perdues… Globalement, nous sommes restés ambitieux et focus sur l’objectif de gagner. Mais on a su trouver les solutions pour maintenir l’écart dans les dernières minutes et maîtriser la fin.



Tout le monde a rempli son rôle, a amené beaucoup d’énergie, a été complémentaire. C’est le sentiment d’équipe que l’on souhaite. Tout le monde a vraiment participé, tout le monde a eu son investissement : c’est normal, c’est juste le standard pour obtenir un premier succès à l’extérieur. C’est une vraie victoire d’équipe. Je suis très content du travail accompli par les joueurs. C’est une bonne affaire ce soir. Maintenant, on a encore des axes de progression. On va bien préparer le prochain match contre Le Portel : on va tout faire pour s’imposer chez nous à nouveau et poursuivre cette dynamique. »

Propos recueillis à Bourg-en-Bresse,