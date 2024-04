Le Havre se rapproche des playoffs, Toulouse leur dit adieu

Retombé dans ses travers mardi dernier en perdant à Vitré (74-78) après quatre victoires de rang, Le Havre aurait pu de nouveau se retrouver dans une mauvaise surprise en cas de défaite contre Toulouse. Mais le STB (l’original, version Saint-Thomas) n’a pas commis d’impair, l’emportant 92-77 pour revenir dans le peloton des équipes qualifiables pour les playoffs (8v-8d).

Un score large au regard de la physionomie du match, puisque le Stade Toulousain menait encore 62-58 à la 25e minute. Mais les assauts de Valentin Bigote (27 points à 10/17, 6 rebonds, 2 passes décisives et 2 interceptions) ont fini par faire craquer l’équipe de Laurent Mopsus, désormais certaine de ne pas disputer les playoffs.

Si Fabrice Courcier se satisfaisait du résultat, l’entraîneur normand n’a pourtant guère goûté à la manière, comme il l’a exprimé au micro de Paris Normandie. « On va juste tenir compte du plus important, c’est-à-dire la victoire. Elle était impérative parce qu’on aurait pu être en mauvaise posture. Aujourd’hui, on est dans une position qui nous permet d’imaginer qu’on est capable d’aller chercher la qualif. […] Le but est bien évidemment les play-offs mais si on veut y jouer une carte intéressante, il ne va pas falloir renouveler ce genre de prestation. »