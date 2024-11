Le Havre s’échappe dans la poule B, Kevin Thalien le marathonien de Levallois

Poule A

En attendant le dernier match de la 12e journée entre Quimper et Tours, Tarbes-Lourdes et Levallois sont revenus provisoirement à deux victoires du leader quimpérois. Après les deux grosses performances de Marius Chambre contre Lorient et Toulouse (28 et 34 d’évaluation), l’équipe des Hautes-Pyrénées a pu compter sur le duo Mike Joseph – Mohamed Queta (50 points) pour faire la décision contre Pays de Fougères en prolongation (88-85, a.p). Défait justement par cette dernière équipe en début de semaine, Levallois a redressé la barre contre Rennes (88-73). Le capitaine des Metropolitans Kevin Thalien (20 points et 13 passes décisives) a enchaîné un 2e match de suite sans quitter une seule fois le parquet (40 minutes de jeu).

Derrière, Lorient s’accroche également au podium après sa victoire à Angers (77-83) en ayant inversé le momentum de la partie en seconde période. Après avoir gagné à Rennes en début de semaine, le Pôle France a été presque aphone contre Les Sables D’Olonne, ne marquant que 49 points pour une défaite à l’arrivée (49-59).

Les résultats de la 12e journée dans la Poule A : Pôle France – Les Sables D’Olonne : 49-59

Tarbes-Lourdes – Pays de Fougères : 88-85, a.p.

Levallois – Rennes : 88-73

Lorient – Angers : 77-83

Vitré – Toulouse : 79-58

Quimper – Tours : ce samedi 9 novembre

Poule B

Le leader de la poule B, Le Havre, a lui joué ce vendredi 8 novembre, pour une 11e victoire en 12 sorties. Mais le STB n’a pas eu la vie aisée contre Berck (88-83), en ayant dû attendre les tous derniers instants avec des paniers de son capitaine Momar Ndoye (12 points) et Earvine Bassoumba (15 points) pour s’imposer. Si Le Havre a assuré le coup, on ne peut pas en dire autant de Mulhouse, surpris par le promu Metz à la maison (79-86). L’équipe de Frank Kuhn a subi un énorme trou d’air dans le 3e quart-temps (9-25), rédhibitoire face à la belle réussite de Moustapha Touré (21 points dont 5/7 à 3-points) et ses partenaires.

Si Boulogne-sur-Mer n’a pas joué, le SCABB Lab a également chuté sur le parquet de Feurs (81-74) tandis qu’Orchies ne s’est pas fait surprendre par la lanterne rouge Avignon – Le Pontet (76-85).