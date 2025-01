Le Kop Parisii, groupe de supporters de Paris, va boycotter le match face au Maccabi Tel-Aviv

Le Kop Parisii n’assurera pas l’animation le 16 janvier prochain lors de la rencontre d’EuroLeague du Paris Basketball face au Maccabi Tel-Aviv. « Il n’y aura ni tambours, ni chants, ni bâches », indique notamment le groupe de supporters du club parisien dans un communiqué. Cette décision est prise en raison du contexte et du conflit israélo-palestinien depuis le 7 octobre 2023. « Dans le contexte que tout le monde connaît, nous avons décidé avec le Bureau de ne pas faire de ce match un match habituel et de ne surtout pas faire comme si de rien n’était », explique le Kop Parisii.

La rencontre entre Paris et le Maccabi Tel-Aviv à l’Adidas Arena sera certainement placé sous très haute surveillance, à l’image de celle entre Nanterre et l’Hapoël Holon mi-décembre. Ce match de BCL avait d’ailleurs été joué dans un climat malsain, avec 400 policiers pour moins de 500 spectateurs, et des scènes de tensions s’étaient produites durant la soirée.