Le Limoges CSP garde confiance en Malik Osborne : « Il a des qualités qu’il ne montre pas »

Contrairement à d’autres joueurs étrangers de Betclic ELITE, Malik Osborne n’a pas encore le siège qui chauffe en ce début de saison. Pourtant, les prestations du Limougeaud laissent à penser le contraire. Sa dernière sortie contre Cholet (69-75), avec son plus faible temps de jeu de la saison (6 minutes) pour un zéro pointé, confirme le fait que l’ancien joueur de Florida State est dans le dur pour sa 3e saison professionnelle.

« Il joue avec le frein à main »

Mais au Limoges CSP, l’on se veut patient avec Malik Osborne (2,06 m, 26 ans). C’est en tout cas ce qui découle des différentes déclarations de Crawford Palmer, auprès du Populaire du Centre : « Il n’y a pas de dossier Malik Osborne », affirme le directeur sportif du Cercle Saint-Pierre. « C’est le seul joueur qui peut jouer les post-up. Il faut qu’il se libère, qu’il prenne confiance et du plaisir. » Depuis le début de la saison, l’ex-joueur du championnat grec et allemand n’a pas encore trouvé sa place en Haute-Vienne (3,4 points et 2,9 rebonds en 13 minutes de jeu sur 8 matchs de Betclic ELITE). Il dispose du 2e plus petit temps de jeu de l’équipe, juste derrière le meneur Alexandre Bouzidi. Le jeune Mohamed Diarra, pour sa première saison professionnelle, est même passé devant le natif de Matteson (Illinois) dans la rotation

« Pour l’instant, il joue avec le frein à main », décrit Crawford Palmer. Pour Malik Osborne, il va pas falloir attendre trop longtemps avant de le desserrer, sous peine de rester sur le banc côté avec Limoges.