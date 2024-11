Cholet met fin à l’invincibilité de Beaublanc, victoire sans contestation pour l’Élan Chalon

Rien n’arrête Cholet Basket en ce début de saison 2024-2025 ! Pas même l’antre volcanique de Beaublanc, qui a successivement vu Dijon, Nanterre, Le Mans et l’Élan Chalon se désagréger dans la chaude ambiance limougeaude depuis mi-septembre. C’est en seconde période que le club des Mauges a pris le dessus sur le Limoges CSP (69-75) pour empocher sa 6e victoire de la saison et ainsi s’assurer de conserver sa première place une journée de plus.

Cholet sait aussi « sortir le bleu de chauffe »

C’est après une première période brouillonne des deux côtés (19 ballons perdus) que le rouleau-compresseur choletais s’est mis en place. En plaçant son accélération dans le 3e quart-temps (12-26), Cholet s’est ainsi créé un joli matelas à l’entame de la dernière période (46-62, 30′). Et il fallait bien cela pour résister à l’ambiance de Beaublanc, bien décidée à ne pas voir tomber ses protégés pour la première fois devant ses yeux. Mais le collectif choletais, toujours aussi dense (15 points pour Cleveland Melvin, 12 pour Vautier, 11 pour Smith), a su résister jusqu’au bout (69-75).

Si ce n’était pas la prestation choletaise la plus impressionnante de la saison, la formation de Fabrice Lefrançois a cependant fait le job, avec un Aaron Wheeler qui continue à prendre ses marques avec une belle entrée en jeu en première période (7 points et 4 rebonds). « Ce n’était pas un match flashy, mais tout le monde avait sorti un peu le bleu de chauffe », appréciait le coach choletais au micro de Ouest-France. De son côté, le Limoges CSP a été trop en peine avec son adresse pour espérer quoi que ce soit (15/34 à 2-points, 7/26 à 3-points).

Le leader l'emporte à Beaublanc 👊 6ème victoire consécutive toutes compétitions confondues pour @CB_officiel 🚀#BetclicELITE pic.twitter.com/m0K30DVttz — Betclic ELITE (@Betclic_ELITE) November 9, 2024

Cette fois, c’est sûr, l’Élan Chalon compte une victoire !

Au moins, celle-ci, personne ne devrait pouvoir l’enlever à l’Élan Chalon. Alors que le club bourguignon apprenait en début de semaine que sa seule victoire de la saison, le thriller en trois prolongations contre l’ASVEL, allait possiblement être rejoué, ce dernier a parfaitement su réagir contre Le Mans (88-84).

Malgré la présence de Nemanja Nenadic en tribunes, possible indicateur du joueur étranger qui quittera le club dans les semaines à venir, Chalon-sur-Saône a décroché une victoire à l’arraché face au MSB. Quelque peu larguée dans le 3e quart-temps, la formation de Savo Vucevic a su trouver les ressources nécessaires pour revenir et reprendre les commandes de la partie dans le dernier quart-temps. Emmené par son Iron Man Zach Cuthbertson (24 points à 9/11 aux tirs, 5 rebonds, 3 passes décisives et 3 interceptions en 35 minutes de jeu), l’Élan Chalon a su résister aux banderilles du meneur Trevor Hudgins (22 points dont 5/8 à 3-points).

Avec cette victoire, Chalon-sur-Saône abandonne ainsi La Rochelle à la dernière place du classement. À moins que le match de l’ASVEL soit rejoué… Au moins, une chose est sûre : l’Élan Chalon a bien une victoire cette saison en Betclic ELITE !