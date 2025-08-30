Le Limoges CSP s’offre le premier clasico de la saison

Après avoir largement dominé Tarbes-Lourdes, pensionnaire de Nationale 1, l’Élan Béarnais poursuivait sa préparation avant de se lancer dans le championnat ÉLITE 2 fin septembre. Ce samedi, les hommes de Mickaël Hay se sont inclinés face au rival historique, le Limoges CSP (79-69).

Une belle victoire pour nos Limougeauds pour entamer la préparation face à Pau (79-69) 🔥 Une équipe combative et adroite à l’image d’un @shawntanner09 clinique 🙌 pic.twitter.com/9Kti6yJbEd — Limoges CSP (@limogescsp) August 30, 2025

45 points pour le trio Tanner-Franklin-Ware

Même en préparation, un clasico ne se joue pas, il se gagne. Le Limoges CSP a remporté son premier clasico de la saison face à l’Élan Béarnais. Dès l’entame du match, les Limougeauds ont imprimé un rythme infernal pour prendre le large (21-12, 10′). Bien aidé par le trio Shawn Tanner (15 points) – Armaan Franklin (15 points) – Gavin Ware (15 points), les joueurs du Cercle Saint-Pierre ont résisté au retour adverse. Largement devant à la pause (42-30, 20′), le CSP a su gérer son avance au retour des vestiaires pour s’offrir un premier succès convaincant.

La feuille de statistiques du match :

