Présaison

Le Limoges CSP s’offre le premier clasico de la saison

Présaison - Un match entre l'Élan Béarnais et le Limoges CSP est toujours particulier à jouer, même en préparation. Ce samedi 30 août, ce sont les Limougeauds qui se sont adjugés le premier clasico de la saison (79-69).
00h00
Le Limoges CSP s’offre le premier clasico de la saison

Gavin Ware a été très bon contre l’Elan béarnais

Crédit photo : Limoges CSP

Après avoir largement dominé Tarbes-Lourdes, pensionnaire de Nationale 1, l’Élan Béarnais poursuivait sa préparation avant de se lancer dans le championnat ÉLITE 2 fin septembre. Ce samedi, les hommes de Mickaël Hay se sont inclinés face au rival historique, le Limoges CSP (79-69).

45 points pour le trio Tanner-Franklin-Ware

Même en préparation, un clasico ne se joue pas, il se gagne. Le Limoges CSP a remporté son premier clasico de la saison face à l’Élan Béarnais. Dès l’entame du match, les Limougeauds ont imprimé un rythme infernal pour prendre le large (21-12, 10′). Bien aidé par le trio Shawn Tanner (15 points) – Armaan Franklin (15 points) – Gavin Ware (15 points), les joueurs du Cercle Saint-Pierre ont résisté au retour adverse. Largement devant à la pause (42-30, 20′), le CSP a su gérer son avance au retour des vestiaires pour s’offrir un premier succès convaincant.

La feuille de statistiques du match :

Image Dimitri VOITURIN
Dimitri VOITURIN
Dimitri Voiturin est passionné de sport, de musique et de cinéma. Sur BeBasket, il partage sa vision du basket avec sensibilité et sincérité. À travers ses mots, il raconte le jeu comme un moyen d’évasion, toujours avec le souci de transmettre une émotion. Il a également participé au relais de la flamme olympique lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, un honneur raconté sur BeBasket. Après avoir pratiqué le basket fauteuil pendant quelques années, il partage aussi sa passion pour cette discipline et prône ainsi l'inclusion dans le sport.
Limoges
Limoges
T-shirt offcourt

