Le Mans chasseur de grosses écuries : le leader Cholet s’ajoute à son tableau de chasse !

Le Mans semble être la bête noire des grosses écuries de Betclic ELITE cette saison. Après s’être offert Monaco et Paris, le MSB a ajouté ce vendredi 27 décembre le leader Cholet à son tableau de chasse (86-92). Dans un derby des Pays de la Loire accroché, ce sont les Sarthois qui ont eu le dernier mot en fin de match.

La surprise signée @MSB_Officiel 👊 Le Mans renverse le leader Choletais avec un grand Trevor Hudgins, meilleur marqueur du match avec 21 points 😤#BetclicELITE pic.twitter.com/YoL0aZC7HL — Betclic ELITE (@Betclic_ELITE) December 27, 2024

Le Mans passe devant dans les 15 dernières minutes

Pourtant, c’est longtemps Cholet Basket qui a fait la course en tête dans sa Meilleraie où il n’avait encore pas perdu cette saison. Longtemps dans le rétroviseur, Le Mans a cependant fait la bascule définitive dans les quinze dernières minutes, réussissant à battre CB à son propre jeu : celui de l’intensité physique.

Dominateurs au rebond (40 prises à 29, dont 20 offensives contre 12) et réactifs sur les lignes de passes (10 interceptions), les Manceaux ont passé un 18-5 pour reprendre les commandes à l’entame du dernier quart-temps (59-65, 30′). Dans les dix dernières minutes, le club de la Sarthe, porté par le local de l’étape Léopold Delaunay (7 points, 4 rebonds, 2 passes décisives et 2 interceptions) et le furtif Mehdy Ngouama (19 points à 7/11 aux tirs), a su maintenir son emprise pour s’imposer (86-92).

Mehdy Ngouama finit sur une très bonne note au Mans

Ainsi, Cholet a concédé sa 3e défaite de la saison toutes compétitions confondues, la 2e en Betclic ELITE après Monaco. « On s’est fait dominer dans l’impact physique, dans l’engagement », constatait Fabrice Lefrançois auprès de Ouest-France. « C’est la vérité de ce match-là, on s’est fait bouger. » Avec l’adresse de Trevor Hudgins (21 points à 7/13 aux tirs), la percussion de Mehdy Ngouama et un collectif présent (9 joueurs à 5 points ou plus), Le Mans n’a au contraire pas rechigner dans les efforts. « Si on arrive à garder cette consistance dans le caractère, on pourra aller loin cette saison », soulignait Mehdy Ngouama, avant de se reprendre. « Enfin, ils pourront aller loin. »

Le combo-guard, qui disputait son dernier match sous les couleurs mancelles, a en effet annoncé son départ suite à la fin de sa pige médicale, pour une destination apparement étrangère. Il ne pourra donc pas participer à une potentielle Leaders Cup 2025, qui semble désormais tendre les bras au Mans (7e) après cette victoire, la 8e de la saison.