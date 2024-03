Le Mans et William Howard écoeure Blois, Cholet au courage à Nancy

L’adresse de William Howard porte Le Mans à Blois

Le Mans se relance dans la course aux playoffs après sa victoire de justesse au Jeu de Paume (78-80). Porté par un William Howard omniprésent et chirurgical aux tirs (27 points pour 38 d’évaluation, 2e meilleur total de la saison), le MSB a su se détacher en seconde période. Pressé par un retour blésois en fin de match, le club de la Sarthe repart du Loir-et-Cher avec la victoire grâce au sang-froid de son meneur DeVante Jones (11 points) sur la ligne des lancers-francs. Le maintien quasiment validé (12 victoires), Le Mans peut désormais aspirer aux playoffs (10e). De son côté, Blois (17e) n’arrive toujours pas à décrocher sa première victoire sous l’ère David Morabito (4 défaites), et a en plus vu Roanne prendre une victoire d’avance ce samedi.

En nombre réduit, Cholet s’en sort à Nancy

La semaine mouvementée de Cholet, avec l’annonce du futur départ de Laurent Vila, n’a pas empêcher CB de décrocher une nouvelle victoire dans sa quête de playoffs. Alors même que l’effectif du club des Mauges était fortement amoindri pour son déplacement à Gentilly. En effet, malgré les absences de Nzekwesi, Salaun et Johnson, Cholet a réussi à l’emporter sur le parquet de Nancy (78-85). Le SLUC, qui profitait pourtant du retour de Shevon Thompson devant son public (15 points), a été dominé sous les panneaux (41 rebonds pour Cholet, seulement 22 pour Nancy). Avec seulement sept joueurs professionnels, dont la belle prestation de T.J. Campbell (20 points et 5 passes décisives), Cholet l’a emporté et conforte ainsi sa 6e place au classement. « C’est un match qu’on a gagné au courage, avec énormément d’efforts et d’abnégation », se satisfaisait l’entraîneur choletais Laurent Vila à Ouest-France.