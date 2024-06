Le Mans fait venir le shooteur du Portel David DiLeo

Après TaShawn Thomas ce lundi, Le Mans Sarthe Basket a annoncé la signature d’un nouveau joueur ce mardi 4 juin, avec le shooteur David DiLeo. L’Américain sort d’un premier exercice abouti en France, chez l’ESSM Le Portel.

« Une nouvelle menace offensive »

David DiLeo (1,98 m, 27 ans) a été l’un des joueurs clés de la belle saison porteloise. Après avoir joué en Espagne (Murcie), Grèce (PAOK) et Pologne (Czarni Słupsk), le natif d’Iowa City a confirmé en Betclic ELITE avec 10,3 points, 3,6 rebonds et 1,6 passe décisive en 28 minutes de jeu en moyenne. La grosse force de David DiLeoo réside évidemment dans son tir extérieur : 43,3% de réussite cette saison derrière l’arc avec plus de 4 tentatives par match. Un aspect du jeu qui ne fera pas du mal au Mans, la 12e équipe en termes de tir à 3-points pris cette saison, malgré un bon pourcentage de réussite (34,3%, le 8e de la ligue).