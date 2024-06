L’intérieur TaShawn Thomas de retour au Mans

L’effectif du Mans commence à véritablement prendre forme avec un 8e joueur désormais sous contrat et le retour de TaShawn Thomas (2,03 m, 31 ans). Le club manceau a annoncé ce lundi 3 juin la signature de l’intérieur américain, déjà passé par la Sarthe en 2021-2022.

🆕✍️ 𝗧𝗮𝗦𝗵𝗮𝘄𝗻 𝗧𝗵𝗼𝗺𝗮𝘀 (2,03 m, 31 ans) revient au MSB ! Intérieur expérimenté et polyvalent, capable d’évoluer avec aisance sur les postes 4 et 5, il sera un cadre de l’équipe de Guillaume Vizade la saison prochaine. 🫡 📃 + d'infos : https://t.co/XDMWfn4IqT pic.twitter.com/KcokJFGbhR — MSB_Officiel 🦁 (@MSB_Officiel) June 3, 2024

Un secteur intérieur séduisant pour le MSB

Alors qu’il n’avait connu que trois championnats européens (Allemagne, Italie et Israël) lors de ses six premières saisons professionnelles, TaShawn Thomas a enchaîné les clubs depuis son premier passage au MSB. Après avoir vécu une aventure australienne à Perth, l’intérieur a eu l’opportunité de rejoindre les Metropolitans 92 et ainsi d’évoluer aux côtés de Victor Wembanyama jusqu’en finale des playoffs de Betclic ELITE. Cette saison, il était revenu en Italie, à Tortone, et a pu côtoyer un autre jeune pivot français, Ismaël Kamagate. Mais comme le joueur prêté par l’Olimpia Milan, TaShawn Thomas a vécu une saison difficile dans la ville de la province d’Alexandrie (6,5 points et 3 rebonds de moyenne en 24 matchs)

Fort passeur, puissant, TaShawn Thomas avait été très impressionnant au début de son premier exercice avec Le Mans, avant de légèrement baisser pavillon (13,7 points à 58,7% de réussite aux tirs, 6,2 rebonds et 2,3 passes décisives en 27 minutes de jeu). Pour sa 2e saison au Mans, il évoluera au coeur d’un secteur intérieur qui a déjà fière allure, avec les Français Williams Narrace, Wilfried Yeguete et Noah Penda.