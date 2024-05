Le Mans fait vivre un dernier calvaire au Limoges CSP à l’extérieur

Pour son dernier match de la saison à domicile, Le Mans termine sur une belle note face au Limoges CSP (101-75). Le club limougeaud espèrera réaliser la même chose lors de la dernière journée à Beaublanc face à la JL Bourg. Car pour ce qui est des rencontres loin de ses bases, le Cercle Saint-Pierre n’y était pas du tout cette saison, à l’image de sa dernière prestation dans la Sarthe.

Antarès a pu rendre hommage à Elric Delord

Le Limoges CSP n’aura donc pas gagné à l’extérieur en 2024. C’est plus exactement depuis le 10 décembre dernier, et une victoire à Nancy, que le club de la Haute-Vienne n’a plus gagné hors de Beaublanc. Comme lors de ses dernières sorties, le Cercle Saint-Pierre a rapidement explosé. Dans le 2e quart-temps, son ancien joueur William Howard (17 points dont 4/7 à 3-points) a enchaîné les flèches extérieures pour permettre au Mans d’inscrire 31 points dans cette période (51-35, 20′).

Bien emmené également par son duo d’arrières DeVante Jones – Trevor Hudgins (40 points à eux deux), le MSB n’a pas relâché la pression en seconde période. Avec une belle adresse (13/26 à 3-points) et un impeccable maniement du ballon (28 passes décisives pour 9 ballons perdus), Le Mans a déroulé pour empocher une 15e victoire cette saison. La fête était belle jusqu’au bout à Antarès pour célébrer le départ à venir de son entraîneur Elric Delord, qui arrêtera en fin d’exercice, après 5 saisons dans la Sarthe.

Le Mans peut encore rêver de playoffs

Avec ce 15e succès, Le Mans (9e) peut encore rêver de playoffs. Il faudra pour cela s’imposer à Dijon ainsi que des résultats favorables dans les matchs de ses concurrents directs.