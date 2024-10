Le Mans, l’autre équipe invaincue en Espoirs ÉLITE : « On a créé quelque chose sur la phase retour la saison dernière »

Dans le championnat Espoirs ÉLITE, il reste quatre équipes invaincues : le tenant du titre du Trophée du Futur, la JL Bourg, qui gagne par près de 30 points de moyenne d’avance, le BCM Gravelines-Dunkerque d’Evan Boisdur (1,82 m, 18 ans), la JDA Dijon – qui a joué un match de moins – et Le Mans Sarthe Basket.

#EspoirsÉLITE Nos jeunes restent invaincus en championnat et arrachent une 4ème victoire ! 👀🔥#GoMSB 🦁 pic.twitter.com/Oi6cwl8nPA — MSB_Officiel 🦁 (@MSB_Officiel) October 12, 2024

Les U21 du MSB ont démarré leur saison régulière par une courte victoire chez l’ASVEL (79-82) avant de dominer largement Saint-Quentin (96-71) et Strasbourg (64-80) puis d’enchaîner avec un 4/4 face à Nanterre (86-81). L’équipe de Jordan Bernard a misé sur la continuité par rapport à la saison passée et vu plusieurs joueurs grandir, à commencer par David Simonovic (2,09 m, 19 ans), qui tourne à 19,8 d’évaluation de moyenne, contre 14 en 2023-2024. Les frères Bastien et Loïs Grasshoff (1,99 m, 20 ans) prennent également de l’ampleur. Formé comme eux dans les Bouches-du-Rhône mais arrivé un an plus tard en provenance de Rousset où il évoluait déjà en Nationale 2 sous les ordres de son père Christophe, Andréa Samat s’acclimate parfaitement au championnat Espoirs (10,3 points à 38,9% de réussite aux tirs à 3-points en 17 minutes). Surtout, le transfuge du Paris Basketball Hugo Nguyen (1,86 m, 18 ans) s’affirme comme un fort joueur de la ligue. Bref, l’équipe sarthoise peut faire figure de trouble fête cette saison même si elle n’a pas encore pu se tester face à un cador de la division.

« Je pense que ça s’explique par plusieurs choses, explique l’entraîneur Jordan Bernard au sujet de ce bon début de saison. La première, c’est qu’on a créé quelque chose sur la phase retour la saison dernière. On avait été pratiquement dans tous les matches. Je pense que le groupe surfe un petit peu sur ce qu’on a réussi à construire à ce moment-là. Ça explique peut-être déjà un petit peu ce bon début de saison. La deuxième chose c’est la qualité humaine du groupe. Vraiment les gars ont pris à bras le corps le projet de l’équipe. Ils sont très déterminés aux entraînements, il y a une super cohésion, on vit vraiment des bons moments en dehors du basket et pendant les entraînements on vient tous à la salle et on prend beaucoup de plaisir à être ensemble. Je pense que c’est un des gros facteurs aussi de notre bon début de saison, c’est cette qualité humaine du groupe avec déjà un groupe qui était avec des joueurs intéressants la saison dernière et qu’on a bonifié avec l’arrivée d’Hugo Nguyen et l’arrivée aussi d’Andréa Samat qui se révèle être un gros shooteur et qui nous aide à débloquer certaines situations. En troisième point, je dirais la qualité intrinsèque de ce groupe là même si c’est un groupe qui a encore une bonne marge de progression. On a quand même des joueurs de qualité, Loïs Grassoff, David, Tyler (Beracou), Ahmad (Dekaki)… Et puis le dernier point je dirais que c’est la continuité du travail qui a été fait sur les années précédentes. Hugo Legentil, coach des U18, s’est qualifié plusieurs fois sur les phases finales depuis maintenant trois ans. On n’a pas encore réussi à accrocher le Final Four mais à chaque fois on se qualifie sur les huitièmes de finale depuis maintenant trois ans. Donc ce sont des gamins qui sont dans une continuité du travail. C’est un cycle qui a démarré quand je suis arrivé et je pense qu’avec le travail fait par Hugo Legentil sur son équipe U18, on récolte les fruits à partir de cette année. »

Ajoutez à cela l’arrivée d’Hugo Nguyen (1,86 m, 18 ans) et vous avez un effectif de plus en plus complet. Même s’il a toujours du déchet dans son jeu, l’ancien U15 de Cergy-Pontoise a par exemple cumulé 27 points, 8 passes décisives et 7 fautes provoquées en 31 minutes face à Nanterre. Il tourne à 19 points, 2,8 rebonds, 5,3 passes décisives et 6,8 fautes provoquées en 31 minutes après quatre journées.

« On avait entrevu l’année dernière sur le championnat Espoirs et sur l’EuroLeague Junior (ANGT) les qualités que pouvait avoir Hugo tant dans le scoring que dans la passe. C’est bien plus que ça. Je pense que lui a trouvé sa place dans ce groupe là, que le groupe lui a fait sa place, mais aussi que lui se nourrit de ce groupe là en termes d’intensité, en termes de contenu. Je pense qu’il a la confiance de tous ses coéquipiers et qu’aujourd’hui ça l’aide aussi beaucoup. Il sait qu’il a un effectif de qualité autour de lui et que du coup il doit arriver à trouver un juste équilibre entre créer pour lui et créer pour les autres. Ça se met en place petit à petit à l’image de son dernier match où il est capable de mettre 27 points mais il fait aussi 8 passes décisives. Oui, l’arrivée d’Hugo a forcément bonifié le groupe. C’est ce qu’on cherchait de toute façon en recrutant un meneur de jeu de ce calibre-là. Maintenant, il se fond parfaitement dans le groupe. Il a été parfaitement intégré, encore une fois, humainement. Et puis, même si la marge de progression dans plusieurs aspects du jeu – notamment sur la compréhension des différentes situations, la compréhension des différentes attaques autour du pick and roll – est encore importante, sa marge de progression est encore importante. Évidemment que c’est un joueur qui nous amène une qualité supplémentaire, offensivement notamment. »

Le Mans va tenter de réaliser la passe de cinq ce samedi en gagnant chez le Limoges CSP, à Beaublanc.