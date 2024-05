Hugo Nguyen prend la direction du Mans

Parmi les leaders de l’équipe Espoirs du Paris Basketball, Hugo Nguyen (17 ans) va rejoindre Le Mans Sarthe Basket pour continuer son parcours en centre de formation. Le meneur jouera les matchs du championnat Espoirs Élite mais il est également attendu dans le groupe élargi de l’équipe professionnelle.

Sous les ordres de Guillaume Vizade, nouvel entraineur de l’équipe professionnelle et de Jordan Bernard, coach des espoirs, Hugo Nguyen va pouvoir prendre en expérience. Productif en U21 en 2023-2024 (13,2 points, 2 rebonds et 3,6 passes décisives de moyenne en 27 minutes jouées), il a fait des sorties très prometteuses, à l’occasion de l’ANGT à Paris (20 points et 7 passes décisives de moyenne) dans un contexte collectif compliqué.