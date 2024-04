Le Mans martyrisé par Paris cette saison avec deux défaites historiques

Le Mans ne peut plus voir le Paris Basketball en peinture cette saison. Depuis ce samedi 6 avril, ses supporters non plus très certainement. En effet, le MSB a été corrigé pour la 2e fois de la saison par le club de la capitale, s’inclinant de plus de 30 points à Antarès (55-88).

+74 pour Paris sur les deux rencontres face au Mans cette saison !

Mais l’équipe d’Elric Delord n’a pas seulement reçu deux corrections face au finaliste de l’EuroCup 2024, ce qui peut légitimement arriver dans une saison, qui plus est difficile comme celle du Manceau. Non le club de la Sarthe a fait bien pire que cela en subissant deux défaites historiques dans le long passé du club. En s’inclinant de 33 points à Antarès, le MSB a en effet concédé la plus large défaite de son histoire sur son parquet. Soit 8 unités de moins que l’écart du match aller en tout début de saison à la Halle Carpentier, ce qui constituait alors… le plus large revers tout court de l’histoire du club manceau.

« Autant à l’aller, on n’était pas dedans du tout. Autant là, les joueurs ont tout donné. Mais on en prend quand même 30… », soufflait Elric Delord auprès du Maine Libre.

« Distancé dans la course aux playoffs, il sera difficile pour Le Mans (12e, deux victoires de retard sur Saint-Quentin) d’éventuellement tenter de prendre sa revanche sur Paris lors des phases finales, pour lesquelles le club parisien est d’ores et déjà qualifié. En tout cas, après ces deux défaites historiques lourdes pour le MSB, il se pourrait bien que la Sarthe supporte davantage la JL Bourg plutôt que celui de la capitale pour la finale de l’EuroCup…