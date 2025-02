Le Mans : Noah Penda n’est pas rétabli à temps pour la finale

Le Mans jouera bien sa finale de Leaders Cup à sept joueurs professionnels ce dimanche à Caen, contre Monaco.

Sous le coup d’un congé paternité obligatoire, TaShawn Thomas ne peut prendre part à ce match. De son côté, Noah Penda (1,99 m, 20 ans) n’est pas encore rétabli a avoué son coach Guillaume Vizade après la victoire en demi-finales contre Saint-Quentin :

« Non, il ne pourra pas (jouer). Et puis on a aussi réfléchi au facteur risque de le faire jouer sur une reprise directement à un match de ce niveau là et pour nous ce n’est pas pensable vu les enjeux de fin de saison, les siens, ceux du club et parce que c’est un garçon qui a déjà beaucoup donné avec l’équipe nationale lors de la première fenêtre, au All-Star Game, au Young Star Game. Peut-être que ce petit alerte de gros état grippal c’est parce qu’il a peut-être besoin d’une petite fenêtre (de repos). Je pense que ça lui sera salvateur pour le dernier tiers de la saison où il y a beaucoup de combats à mener ensemble encore. »